Lecture Zen Résumer l'article

La monumentale série de science-fiction de Netflix reviendra bientôt sur nos écrans avec une saison 2 très attendue. Sortie, histoire, casting… Voici tout ce que vous devez savoir sur la suite du Problème à trois corps, le chef-d’œuvre littéraire de Liu Cixin, adapté à la TV.

Les San-Ti vous manquent déjà, malgré leurs menaces très inquiétantes envers la Terre et l’humanité ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous : les créatures aliens du Problème à trois corps seront très bientôt de retour, pour une saison 2 qui s’annonce toujours aussi impressionnante.

La série Netflix a été renouvelée pour de nouveaux épisodes, qui continueront d’adapter les romans de Liu Cixin. Alors, à quoi s’attendre pour la suite de cette épopée de SF aux enjeux scientifiques, politiques et dramatiques immenses ? Voici tout ce que l’on sait déjà sur la saison 2 du Problème à trois corps.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De quoi parlera la saison 2 du Problème à trois corps ?

La série devrait continuer à suivre l’intrigue extrêmement dense des livres de Liu Cixin. La saison 1 adaptait globalement le récit du premier tome, en intégrant des éléments des tomes 2 et 3. Pour la suite, on devrait donc découvrir le plan des Colmateurs, dont fait désormais partie Saul, afin de contrer la menace des San-Ti. Ces derniers ne seront probablement pas arrivés sur Terre, pour cette saison 2.

Il s’agira sûrement d’un fil narratif exploré dans les saisons 3 ou 4. C’est en tout cas l’intention des showrunners, David Benioff, D.B. Weiss, et Alexander Woo, qui espèrent décliner la série Netflix sur 4 saisons au total, afin de couvrir l’intégralité des trois tomes de Liu Cixin : « Le troisième livre est énorme. Il est deux fois plus long, je pense, que les deux autres. Il fera donc l’objet d’une saison, peut-être de deux. Mais je pense qu’il nous faudrait au moins trois, voire quatre saisons pour raconter toute l’histoire », a indiqué Benioff auprès de Collider.

Dans une interview accordée à Tudum, les créateurs ont également affirmé que cette saison 2 serait encore plus spectaculaire : « Les choses seront encore plus dingues, puisque les conflits deviennent plus cosmiques. »

Les San-Ti prennent forme humaine dans Le Problème à trois corps. // Source : Netflix

Si des bonds dans le futur sont probables, pour se rapprocher de l’apparition des San-Ti, dans 400 ans, il faudra patienter encore avant de découvrir leur véritable apparence.

C’est quoi la théorie de la Forêt Sombre ?

Le titre du deuxième tome de la saga littéraire, La Forêt Sombre, nous donne des indices sur les futurs épisodes.

Il s’agit d’une théorie qui suppose que les civilisations extraterrestres les plus développées sont devenues paranoïaques, en raison de l’impossibilité de communiquer efficacement avec les autres, du fait des distances tout à fait gigantesques dans l’univers. Or, puisqu’on ne peut pas échanger vite et bien, aucune certitude n’est possible sur les intentions des autres.

Dès lors, chaque civilisation en vient à la conclusion qu’il vaut mieux tout faire pour éviter de faire connaître son existence. En effet, faute de pouvoir lever le doute sur les desseins des uns et des autres, la suite logique est de préférer détruire une civilisation qui s’est « signalée » dans la Forêt Sombre, dans le doute, afin d’éviter toute menace future.

En somme, la Forêt Sombre est une allégorie de l’univers, qui expliquerait pourquoi l’espace semble « sans vie » du point de vue de la Terre. En fait, la vie existerait bel et bien, mais tout le monde se cacherait dans la pénombre du vaste univers, en restant tout à fait silencieux, mais en étant à l’écoute du moindre bruissement.

Pour aller plus loin Peut-on voir Le Problème à 3 Corps sur Netflix sans avoir lu les livres ?

Quand sort la saison 2 du Problème à trois corps sur Netflix ?

Le 31 juillet 2025, Netflix a révélé une excellente nouvelle : le tournage de la saison 2 du Problème à trois corps vient enfin de débuter, à Budapest. Si aucune date de sortie précise n’a été dévoilée, on peut tout de même parier sur une longue période de production.

Pour la saison 1, deux ans avaient été nécessaires entre le tournage et la sortie des épisodes. Espérons que cette fois, l’attente sera moins longue. Pour autant, Le Problème à trois corps risque de ne revenir sur nos écrans qu’à la fin de l’année 2026, au plus tôt.

L’humanité va avoir besoin d’un gros coup de main.



LE PROBLÈME À 3 CORPS, production de la saison 2 en cours. pic.twitter.com/niPRBMJjuT — Netflix France (@NetflixFR) July 31, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quels acteurs et actrices seront au casting de la saison 2 ?

Une bonne partie du casting de la saison 1 sera de retour pour ces nouveaux épisodes. On pourra compter sur la présence de :

Jovan Adepo dans le rôle de Saul ;

Liam Cunningham dans le rôle de Wade ;

Benedict Wong dans le rôle de Da Shi ;

Jess Hong dans le rôle de Jin Cheng ;

Eiza González dans le rôle d’Auggie ;

Marlo Kelly dans le rôle de Tatiana.

La saison 2 sera aussi l’occasion d’accueillir de nouvelles recrues au sein de la série Netflix. Claudia Doumit (The Boys) et Ellie de Lange (Le Serpent) ont rejoint le casting. Elles incarneront respectivement la capitaine Van Rijn et Ayla.

Alfie Allen retrouvera également les showrunners de Game of Thrones, après avoir tenu le rôle de Theon Greyjoy pendant 8 saisons. À ses côtés, on pourra retrouver David Yip (Indiana Jones et le Temple Maudit) et le jeune Jordan Sunshine. Leurs rôles sont encore inconnus.

The future is closer than you think.



Welcome Claudia Doumit (The Boys) and Ellie De Lange to 3 Body Problem Season 2 pic.twitter.com/vpJ6kkIN04 — Netflix (@netflix) July 29, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une saison 3 est-elle déjà prévue pour la série Netflix ?

Oui ! Netflix a déjà renouvelé Le Problème à trois corps, directement pour les saisons 2 et 3.

Pour aller plus loin Le Problème à 3 Corps sur Netflix : ce que signifie le titre de la série

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama