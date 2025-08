Lecture Zen Résumer l'article

Le renouveau attendu de la saga BioShock est, semble-t-il, dans une impasse de production qui n’augure rien de bon. Annoncé en 2019, BioShock 4 serait encore loin du compte.

En trois épisodes, la saga BioShock aura marqué les esprits. Mais, aujourd’hui, elle est plus que jamais plongée dans des eaux troubles, voire sombres. D’un côté, il y a l’adaptation Netflix, qui semble au point mort. De l’autre, un quatrième opus qui n’avance pas dans la bonne direction depuis son officialisation en 2019. Le temps commence à être long, et ce ne sont pas les dernières indiscrétions de Bloomberg, partagées le 2 août 2025, qui vont donner de l’espoir aux fans.

Cloud Chamber, le studio en charge du développement de BioShock 4, connaîtrait de gros remous, selon les informations du média réputé pour sa fiabilité. Il aurait raté un test interne et sa proposition n’aurait, ainsi, pas convaincu les pontes de 2K Games. La narration serait notamment décevante, ce qui n’est pas bon signe quand on sait qu’elle revêt une place importante dans les précédents opus.

BioShock Infinite. // Source : 2K Games

Pour BioShock 4, ça ne sent pas bon

Cet événement privé aurait déjà eu un impact sur l’organigramme de Cloud Chamber. Le directeur créatif Hogarth de la Plante aurait été débarqué du projet pour occuper un autre rôle. Il y aurait des désaccords importants sur l’orientation de BioShock 4, aboutissant à des retards et des changements de cap incessants. En dépit des grosses incertitudes qui pèsent sur l’avenir de BioShock 4 et de la suite à donner à la production, on aurait signifié aux employés de Cloud Chamber d’être plus « agiles et efficients ».

En réponse à ces bruits de couloir qui attestent d’un jeu perdu et d’une équipe en souffrance, 2K Games s’est montré rassurant : « Nous travaillons dur pour offrir à BioShock le meilleur avenir possible. Pour le moment, nous avons un bon jeu, mais notre but est d’atteindre l’excellence. Nous travaillons étroitement avec la direction du studio pour définir cette voie. » Et au porte-parole d’ajouter que l’entreprise vise à « sortir un jeu BioShock qui dépasse les attentes les plus élevées des fans ».

Ces quelques belles phrases de 2K Games ne sont en rien rassurantes, surtout quand on se réfère à la communication autour de ce BioShock 4. La révélation en 2019 a été suivie d’un silence qui n’augure rien de bon et, aujourd’hui, personne ne sait à quoi il ressemble. Si le jeu était déjà bon, il aurait été davantage montré. On rappellera que ce quatrième épisode doit se passer des services de Ken Levine, le créateur original. Il travaille aujourd’hui sur Judas (qui ressemble furieusement aux BioShock). Tout porte à croire qu’il pourrait être le Messie dont BioShock 4 a besoin pour avancer, enfin, dans la bonne direction.

