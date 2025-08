Lecture Zen Résumer l'article

[Précommande] Le remake de Metal Gear Solid 3 est prévu pour le 28 août 2025, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Voilà où le précommander au meilleur prix.

Même si Hideo Kojima a rompu sa collaboration de longue date avec Konami pour fonder son studio, Kojima Productions, Solid Snake est, lui, resté chez l’éditeur japonais. Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, sorti initialement sur PlayStation 2 en 2005 en Europe, est considéré comme le meilleur opus de la saga Metal Gear. Ce n’est donc pas étonnant de voir débarquer le remake 20 ans après.

Voici où précommander Metal Gear Solid Delta : Snake Eater

Prévu pour le 28 août 2025, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme pour le jeu original, le récit se déroule en 1964 et suit Naked Snake, un agent du Fox, un groupe d’opération, qui a pour mission de sauver un spécialiste des fusées russes. Cerise sur le gâteau, notre soldat doit aussi saboter l’activation d’une arme à propulsion nucléaire. Au milieu des tensions de la guerre froide, Snake rencontrera son ancien mentor The Boss.

Chef-d’œuvre de la saga Metal Gear, et épisode qui peut se jouer à part, MGS3 mérite bien une refonte graphique. Ce remake intitulé Metal Gear Solid Delta : Snake Eater est vendu 79,99 € sur le PlayStation Store et le store de Microsoft. Il est disponible en précommande en version physique sur PS5 au prix de 56,99 € sur E.Leclerc.

La version physique pour Xbox Series se trouve au prix de 56,99 € sur le site de E.Leclerc.

Même si c’est un remake, ce retour de la saga Metal Gear sur le devant de la scène, 10 ans après Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, est attendu par les fans de la licence. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater promet une refonte graphique sous Unreal Engine 5, tout en respectant scrupuleusement le gameplay, le scénario et la mise en scène de l’original. Le studio Virtuos, déjà derrière le remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion, se charge de cette refonte, chapeautée par Konami. Quelques ajouts sont néanmoins au programme, comme un mode multijoueur appelé Fox Hunt et des mini-jeux exclusifs selon la plateforme.

L’édition Deluxe est aussi disponible en précommande au prix de 79,99 € sur PS5, et 99,99 € sur Xbox Series. En plus du jeu en version physique, cette édition contient :

Un boitier steelbook

un écusson brodé fox

des cartes postales

le tout dans une boite collector

Le mangeur de serpent de retour en 4K

La mise en scène toujours très cinématographique d’Hideo Kojima ne s’efface pas, et s’accompagne d’une refonte graphique bienvenue. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entend replonger les joueuses et les joueurs dans un récit dense, traversé par des thématiques fortes. Des sujets complexes, liés à une guerre intime et psychologique, qui, s’ils sont traités avec la finesse de l’œuvre originale, peuvent résonner avec force.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater // Source : Konami

Il faut savoir que MG3 s’inscrit dans la continuité de la saga, bien qu’étant un préquel à MGS1 et MGS2. Le titre perd au passage son numéro, le chiffre 3 laissant place à un signe delta, symbole du changement. Nul besoin de faire les premiers épisodes pour se plonger corps et âme dans ce Snake Eater et en comprendre l’importance. Le drame personnel se déploie dans un récit lourd de symbolique, où chaque trahison résonne profondément.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater // Source : Konami

Des choix faits par les personnages dans Snake Eater naîtront les fractures à venir, que Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty viendront plus tard révéler dans toute leur tragédie.

