Prime Video dévoile sa première série fantastique française, mise en ligne ce 4 avril 2025 : Anaon. Une production dans laquelle Guillaume Labbé (Super Mâles, Escort Boys) tient le rôle principal. Dans une interview inédite accordée à Numerama, le comédien revient sur le genre fantastique en France et… sur sa nudité.

Plan Cœur, Escort Boys, Super Mâles, Je te promets, Parallèles, Machine… Vous avez forcément déjà aperçu Guillaume Labbé dans une série, ces dernières années. L’acteur épate à chaque nouveau projet, en étant aussi à l’aise dans la comédie pure, le drame familial ou la science-fiction.

Lors du festival Séries Mania, à Lille, il est justement venu présenter sa toute dernière production : Anaon, une série fantastique qui nous rappelle les grandes heures de Stranger Things, version française. Entretien.

« Je ne suis pas le nerd qui a grandi avec les Goonies »

Après avoir interprété un flic, qui enquêtait déjà sur des phénomènes paranormaux dans Parallèles, disponible sur Disney+, Guillaume Labbé endosse à nouveau le costume d’un gendarme dans Anaon. Cette fois, il incarne un père endeuillé par la mort de sa femme, qui devra s’intéresser à la mythologie bretonne pour comprendre de mystérieuses disparitions, ainsi que les nouveaux pouvoirs de sa fille adolescente.

Pourtant, sur le papier, la série semblait plutôt éloignée du comédien : « Moi, le genre fantastique, j’aime bien, mais globalement, c’est pas le truc qui m’attire le plus à la base. Je ne suis pas le nerd qui a grandi avec les Goonies, avec E.T., et qui a les figurines de Star Wars. »

Capucine Malarre et Guillaume Labbé dans Anaon // Source : Prime Video

Sur le tournage, Guillaume Labbé s’est alors retrouvé légèrement en décalage avec le créateur d’Anaon, Bastien Dartois et le réalisateur, David Hourrègue, qui ont multiplié les références à la pop culture : « Je passais à côté de 100% de leurs trucs ».

« C’est comme quand t’es enfant et que tu vois un monstre dans ta chambre »

Ces dernières années, les séries de genre ont enfin trouvé leur place en France, après des décennies de retard sur nos voisins anglo-saxons et américains. Guillaume Labbé estime que c’est une chance, de pouvoir aller sur le terrain de la SF et du fantastique : « C’est chanmé qu’on soit libres et qu’on puisse aller dans tous les genres. On était, en France, plutôt cantonnés à un type de cinéma et de séries, mais on a vu que ça plaisait et que ça fonctionnait à l’international. Et il y a toute une génération d’auteurs, de réalisateurs et de producteurs qui ont consommé ces œuvres, qui savent les faire. »

Anaon // Source : Prime Video

Anaon, que les créateurs définissent eux-mêmes comme un « Stranger Things à la française », n’hésite d’ailleurs pas à nous faire frissonner grâce à de véritables effets spéciaux. Un costume de créature a notamment été imaginé pour l’occasion : « On a eu la chance d’avoir un vrai monstre, incarné, qui est ouf et ultra flippant. C’est assez génial : c’est comme quand t’es enfant et que tu vois un monstre dans ta chambre. Sauf que le monstre, il est vrai. Donc c’est assez kiffant. »

« Je ne suis pas du tout gêné avec ça »

La présence très sérieuse de Guillaume Labbé dans Anaon peut étonner, tant le comédien est plutôt connu pour ses rôles dans des comédies romantiques, comme Escort Boys sur Prime Video, Plan Cœur ou plus récemment Super Mâles, sur Netflix.

Des personnages pour lesquels l’acteur français n’hésite pas à se dénuder un peu, voire beaucoup : « La nudité dans mes projets, ma mère, ça l’interpelle beaucoup ! Mais globalement, je ne suis pas du tout gêné avec ça. Mon corps, c’est mon outil, et ça fait partie du métier. Et on ne m’interpelle pas tant que ça sur le sujet. Peut-être que les gens sont fins, donc ils ne viennent pas me dire : ‘Ah, j’ai vu ton cul’. Ce serait vraiment gênant ! »

