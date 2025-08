Lecture Zen Résumer l'article

[Précommande] Le prochain jeu de la saga Silent Hill arrive le 25 septembre 2025. Silent Hill f sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Voilà où le précommander au meilleur prix.

Silent Hill, ses rues accueillantes, ses habitants ouverts d’esprit, sa faune sympathique et sa flore colorée. La ville du brouillard éternel n’a pas fini de faire rêver et fait des émules. Konami remet en effet le couvert avec un nouvel épisode qui se passe cette fois-ci dans le Japon des années 60, entre tradition et modernité donc. Un épisode attendu pour renouveler la saga horrifique, après l’excellent remake de Silent Hill 2.

Voici où précommander Silent Hill f au meilleur prix

Prévu pour le 25 septembre 2025, Silent Hill f sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans le Japon des années 1960, la ville isolée d’Ebisugaoka où réside Hinako Shimizu, la protagoniste du jeu, est soudainement engloutie dans la brume, transformant sa maison en un lieu cauchemardesque. Alors que la ville sombre dans le silence, Hinako doit explorer les méandres d’Ebisugaoka, résoudre des énigmes complexes et affronter une palanquée de monstres grotesques.

Même s’il place son action à l’autre bout du monde, Silent Hill f reste le digne successeur des précédents épisodes. Le jeu est vendu 79,99 € sur le PlayStation Store et le store de Microsoft. Il est disponible en précommande en version physique sur PS5 au prix de 59,99 € sur Amazon.

La version physique pour Xbox Series se trouve au prix de 59,99 € sur le site de E.Leclerc.

Le nouveau volet de la série Silent Hill nous emmène donc au cœur du Japon, dans l’univers chamboulé de cette pauvre Hinako, un personnage imaginé par Ryukishi07, auteur reconnu de manga et Visual Novel. Le scénaristique, dont c’est la première incursion dans l’univers de Silent Hill, promet un savant mélange d’horreur psychologique et surnaturelle. Un nouvel épisode qui ne change pas la règle de l’horreur, instaurée depuis plus de 25 ans maintenant, et compte bien explorer davantage l’épouvante contemporaine à la japonaise.

C’est quoi, ce nouveau Silent Hill ?

À travers une mise en scène travaillée et une direction artistique qui semble soignée, le récit compte bien aborder des thématiques comme la maltraitance ou le harcèlement. Des sujets sensibles mêlés à une horreur intime, qui, si l’ensemble est bien traité, peuvent taper juste. Le fantastique qui se mêle à un drame psychologique permet aux équipes de NeoBards Entertainment Limited d’interroger sur l’origine de l’angoisse.

Une rue tranquille de la ville d’Ebisugaoka dans Silent Hill f. // Source : Konami

Au vu de la bande-annonce, en plus d’un bestiaire repoussant, le jeu s’appuie aussi sur une ambiance sonore marquante, portée par les compositions d’Akira Yamaoka. Le compositeur attitré de la plupart des épisodes de Silent Hill revient pour une nouvelle partition qui devrait encore une fois poser l’ambiance.

Silent Hill f sort enfin des État-Unis // Source : Konami

Prévu pour le 25 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, Silent Hill f promet d’être un renouveau dans la licence de Konami, avant un retour aux sources avec le remake de Silent Hill 1.

