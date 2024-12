Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir enchanté les lundis soir de TF1, pendant plusieurs semaines, les sœurs Chamade débarquent enfin en streaming sur Prime Video, en ce 18 décembre 2024. Mais les Cat’s Eyes cachent bien des secrets : les voici.

Vous avez l’impression de connaître par cœur les « trois vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit » de Cat’s Eyes, depuis la fameuse série animée des années 1980 ? Et bien, sachez que les sœurs Chamade ne vous ont probablement pas encore révélé tous leurs secrets. Seulement quelques jours après la fin de sa diffusion sur TF1, chaque lundi soir, l’adaptation en live-action du célèbre manga de Tsukasa Hōjō débarque ainsi en streaming, sur Prime Video. L’occasion de faire le point sur cette série ambitieuse, à laquelle TF1 a offert le plus gros budget de son histoire, à savoir 25 millions d’euros.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que pense le mangaka Tsukasa Hōjō de la série française Cat’s Eyes sur TF1 ?

En 1981, Tsukasa Hōjō imaginait les aventures de trois sœurs, voleuses d’art à leurs heures perdues, cherchant désespérément à percer le mystère entourant la mort de leur père : les Cat’s Eyes. Alors, lorsque TF1 a dévoilé sa propre adaptation française, en prise de vues réelles, de nombreux fans ont élevé la voix, estimant que Tsukasa Hōjō serait outré par cette réinterprétation moderne. Dommage pour eux, le mangaka a bien pu donner son avis sur la série, dès sa mise en production, et il n’est pas si négatif qu’on ne le croit.

Pourquoi Cat’s Eyes sur TF1 possède-t-elle un nouveau générique ?

« Cat’s Eyes ! Signé Cat’s Eyes… » Depuis la sortie de la première série animée, tirée des mangas de Tsukasa Hōjō, dans les années 1980, ces mots résonnent dans le cœur des fans. Il faut dire que le générique français, interprété à l’époque par Isabelle Guiard, est resté culte. Près de quarante ans plus tard, il a pu s’offrir une cure de jouvence, grâce à la voix d’Anne Sila et au talent de Laurent Brett. Ce grand nom du milieu, justement spécialisé dans la création de génériques, nous a raconté comment il a imaginé cette nouvelle introduction, plus moderne, spécialement pour la série de TF1.

Les Cat’s Eyes, toujours en mouvement dans le générique de TF1 // Source : TF1

Qui a créé les costumes de Cat’s Eyes sur TF1 ?

Si les Cat’s Eyes sont devenues aussi iconiques, c’est en partie grâce à leurs combinaisons colorées façon aérobic et à leurs talons hauts. En 2024, pour l’adaptation française, TF1 a alors fait appel à un grand nom pour moderniser leur apparence : Emmanuelle Youchnowski, qui a également travaillé sur le film d’horreur The Substance. Cette costumière de renom a accepté de nous emmener dans les coulisses de ses créations vestimentaires pour Cat’s Eyes, et notamment des fameuses robes de l’épisode consacré à Versailles.

Les combinaisons des Cat’s Eyes ont un lien étonnant avec Marvel

Quel est le point commun entre les sœurs Chamade, interprétées par Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, et les Avengers ? Pour le savoir, nous vous invitons à vous intéresser aux costumes des Cat’s Eyes, dont les matières singulières cachent bien des secrets.

Les fameuses combinaisons créées spécialement pour les trois soeurs de Cat’s Eyes, version 2024 // Source : TF1

Le tableau Cat’s Eye existe-t-il vraiment ?

Si les sœurs Chamade optent pour le surnom de Cat’s Eyes, afin de signer leurs cambriolages artistiques, ce n’est clairement pas un hasard : il s’agit d’un clin d’œil à un précieux tableau. Ce dernier aurait appartenu à leur père, disparu dans d’étranges circonstances. Mais cette œuvre d’art existe-t-elle dans la réalité ou est-elle une pure création pour la série de TF1 ? Nous vous donnons la réponse juste ici.

Cambrioler le Louvre ? Pas si facile, même pour les Cat’s Eyes

Dans l’épisode 6 de Cat’s Eyes, les sœurs Chamade, incarnées par Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, doivent infiltrer l’un des lieux les plus protégés de France : le Louvre. Et si les séquences ont réellement pu être tournées dans le célèbre musée, les équipes de production de la série ont dû faire de nombreux compromis, pour que le faux cambriolage des Cat’s Eyes puisse avoir lieu.

Les Cat’s Eyes ont infiltré le Louvre, dans l’épisode 6 // Source : TF1

Cat’s Eyes possède un lien inattendu avec le Comte de Monte-Cristo

En 2024, un film historique français a tutoyé les sommets du box-office : Le Comte de Monte-Cristo. Cette adaptation du fameux roman d’Alexandre Dumas, avec Pierre Niney dans le rôle principal, a ainsi attiré de nombreux spectateurs dans les salles obscures. Mais saviez-vous qu’Edmond Dantès est étrangement lié aux Cat’s Eyes de la série de TF1 ?

Un nouveau remake animé est en préparation

Les Cat’s Eyes n’ont pas encore dit leur dernier mot : un nouveau remake de leurs aventures est actuellement en cours de production, pour Disney+. Il s’agira d’une nouvelle série animée, diffusée en 2025. On vous dit tout ici sur ce projet que l’on attend avec impatience.

Cat’s Eyes reviendra-t-elle pour une saison 2 sur TF1 ?

C’est LA grande question que se posent les fans de la série française : les sœurs Chamade seront-elles bientôt de retour, après avoir pulvérisé les audiences de TF1, avec 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne ? La réponse se trouve juste ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+