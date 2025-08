Lecture Zen Résumer l'article

Les doutes autour du développement du remake de Silent Hill 2 du studio polonais Bloober Team ont été difficiles pour toute l’entreprise. Le développeur Jacek Zięba revient sur ce pari risqué.

Le choix du studio polonais Bloober Team pour réaliser le remake de Silent Hill 2 avait fait lever un sourcil à de nombreux joueuses et joueurs, fans de la licence de Konami et amateurs d’horreur. Beaucoup considéraient que les titres précédents du studio, malgré quelques qualités, ne suffisaient pas à prouver sa légitimité pour revisiter l’un des plus grands jeux de survival horror.

Contre toute attente, le studio a relevé le défi avec brio. Silent Hill 2 a su en effet séduire aussi bien le grand public que la critique, remportant l’adhésion des fans du genre. Fort de ce succès, le studio s’est naturellement vu confier le remake de Silent Hill 1, actuellement en développement. C’est sur le site de PC Gamer le 28 juillet 2025 que Jacek Zięba, le réalisateur de Cronos: The New Dawn, le prochain gros jeu du studio, revient sur le développement de Silent Hill 2 : « Après Silent Hill 2, on commence à ne plus se sentir constamment comme des outsiders », a-t-il déclaré. Il ajoute que « l’ère Silent Hill n’était pas si facile aux yeux du public. »

Du brouillard même dans le studio

Jacek Zięba précise que beaucoup de voix se sont élevées à l’annonce du remake : « Oh non, Bloober fait ça. Ils vont détruire ceci. C’était très difficile pour toute l’entreprise de rester fidèle à ses convictions et de s’investir corps et âme dans ce projet, alors que la plupart des gens n’en voulaient pas. On a prouvé qu’ils avaient tort, et c’est plutôt satisfaisant. » Jacek Zięba a déclaré que Bloober Team est maintenant dans une position différente après le succès de Silent Hill 2 : « Je pense que nous surfons sur la vague [du succès du jeu], et nous devons être à la hauteur. »

Toujours pour PC Gamer, Grzegorz Like, scénariste chez Bloober Team déclare évoluer à chaque jeu publié. « On essaie de s’améliorer, même après Silent Hill », a-t-il déclaré. « Les gens disent du jeu que c’est la perfection. Ce n’est pas la perfection. » Jacek Zięba termine par une métaphore culinaire, décidément en vogue chez les développeurs de Silent Hill, en comparant Silent Hill et leur prochain jeu Cronos: The New Dawn, à deux pizzas aux garnitures différentes : « Même si on avait créé une pizza parfaite, on peut toujours vous en montrer une autre. »

