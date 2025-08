Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts a fait savoir que Battlefield 6 ne cédera pas aux sirènes des collaborations farfelues pour vendre des skins improbables. Soit ce que fait la saga Call of Duty depuis des années.

Nicki Minaj, Les Tortues ninja, King Kong ou, plus récemment, Beavis et Butt-Head : depuis des années, la saga Call of Duty cède volontiers à l’appel des collaborations improbables pour vendre des tenues toutes plus étranges les unes que les autres. Au point de dénaturer le ton du jeu, voire de déséquilibrer certaines parties en multijoueur.

Que les fans de la concurrence se rassurent, Battlefield 6, qui sera disponible le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC (mais pas Switch 2), ne tombera pas dans cette tendance popularisée par Fortnite. Le CEO de Respawn Entertainment, Vince Zampella, a confirmé cette bonne nouvelle dans les colonnes d’Eurogamer, le 1er août 2025.

Battlefield 6. // Source : Numerama

Il n’y aura pas de skin improbable dans Battlefield 6

Vince Zampella tient à ce que Battlefield 6 conserve son identité visuelle en ce qui concerne les skins. Il confie : « C’est ce sur quoi nous sommes focalisés. Nous voulons rester fidèles à l’esprit Battlefield, nous tenons à ce que cet univers offre ce que vous attendez d’un Battlefield. »

À la tête de Battlefield Studios, Byron Beede — qui a travaillé pour la saga Call of Duty — précise : « Il faut imaginer des choses pour permettre aux joueuses et aux joueurs de se différencier et se sentir unique, mais il faut le faire sans aller trop loin. On n’a pas à se soucier de ça pour le moment. »

En somme, on ne devrait pas voir fleurir des associations n’ayant aucun sens dans Battlefield 6, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour éviter que le FPS devienne un immense cirque. Ces mélanges d’univers fonctionnent dans Fortnite, car l’identité visuelle cartoon du Battle Royale d’Epic Games s’y prête bien. Mais, dans des titres plus sérieux comme Call of Duty et Battlefield, la rupture de ton est bien plus étrange.

Bien évidemment, cela ne veut pas dire que le magasin de Battlefield 6 ne proposera pas une palanquée de tenues susceptibles de faire craquer les fans. Elles devraient néanmoins être beaucoup plus sobres que chez les rivaux. Reste aux développeurs à se creuser les méninges pour trouver des variations qui pourraient plaire. Mais, au moins, on ne verra pas Groot dans Battlefield 6. La cour de récréation serait donc terminée.

