Voici les séries coréennes à voir en streaming sur Netflix, en ce mois de juin 2025.

Ce sera un très beau mois de juin pour les k-dramas diffusés sur Netflix, entre le retour de la série coréenne la plus connue, mais aussi deux dramas d’excellente facture — une romcom et une « tranche de vie ». Sans compter un polar pour les amateurs d’action. Il y en a pour toutes les saveurs.

Squid Game saison 3

La fin tant attendue de la série coréenne la plus célèbre au monde arrive : la saison 3 de Squid Game est pour le 27 juin 2025. Alors que la saison 2 s’est achevée sur un énorme cliffhanger, ces nouveaux épisodes auront pour tâche de clore toute l’histoire de la série. Et vous le savez : dans les œuvres coréennes, les fins peuvent nous hanter à jamais. Nul doute que ces épisodes finaux seront terrorisants et spectaculaires.

Diffusion le 27 juin, en intégralité

6 épisodes

Nouvelle page à Séoul

Dernière production en date du Studio Dragon, Nouvelle page à Séoul est le récit initiatique de Mi-ji et Mi-rae, deux sœurs jumelles qui se ressemblent trait pour trait, mais dont les personnalités s’opposent. Alors qu’elles sont à l’aube de leurs 30 ans, aucune n’est épanouie dans son existence. Elles décident alors d’intervertir leurs vies, sans que personne le remarque.

Une sorte de coming-of-age transposé à l’âge de 30 ans, et porté par une Park Bo-young (Melo Movie, Daily Dose of Sunshine, Doom at your service…) surprenante dans ce double rôle. Une très, très belle surprise, qui traverse moult sujets : l’enfer de certaines cultures d’entreprise, la quête de soi et le masque social, l’impact de notre environnement sur notre santé mentale, l’amour, la notion de famille… À en juger par les premiers épisodes, c’est très réussi.

Diffusion le samedi et le dimanche

12 épisodes

Fin de diffusion : 29 juin

Casting : Park Bo-young, Park Jin-young, Ryu Kyung-soo

À son goût (Tastefully Yours)

C’est « the » romcom coréenne du moment, et elle est concoctée aux petits oignons. Quand l’héritier d’une puissante entreprise culinaire aux méthodes peu respectables se retrouve dans un petit restaurant, dans la campagne, sa vision du monde va être chamboulée. D’autant que parmi les bons petits plats, une jolie histoire d’amour naît peu à peu.

À quel point peut-on changer lorsqu’on découvre ce qui compte vraiment ? À son goût est la recette parfaite d’une comédie romantique qui nous fait rire et pleurer, et dont l’atmosphère est étonnamment réparatrice.

Diffusion le lundi et le mardi

10 épisodes

Fin de diffusion : 10 juin

Casting : Kang Ha-neul, Go Min-si, Kim Shin-rok, Yoo Su-bin

Sans merci

Si cela faisait trop longtemps que vous n’avez pas eu votre lot de thriller coréen sombre et violent, Sans merci va vous combler. Car cette série en sept épisodes est une histoire de vengeance au cœur de la mafia.

Déjà disponible

7 épisodes

Casting : So Ji-seob, Huh Joon-ho, Ahn Kil-kang, Lee Beom-su, Gong Myoung

