Lecture Zen Résumer l'article

Sony a dévoilé les jeux qui seront intégrés à compter du 18 mars dans les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Le gagnant de la dernière cérémonie des Pégases est dans le lot.

Le cap de la mi-mars sera bientôt franchi et il est désormais temps pour Sony de partager la liste des jeux qui seront accessibles aux abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium à compter du 18 mars. La sélection propose notamment Prince of Persia: The Lost Crown, l’excellent jeu d’Ubisoft qui vient de remporter quatre prix, dont celui du meilleur jeu vidéo français, lors de la cérémonie des Pégases.

PlayStation Plus en mars 2025 // Source : Sony

Il existe plusieurs formules d’abonnement au PlayStation Plus. Vous pouvez y souscrire avec une carte pré-payée.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en mars 2025

UFC 5 (PS5)

Vous aimez le MMA ? Eh bien UFC 5 est le jeu officiel de cette discipline très populaire dans le monde.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

Prince of Persia: The Lost Crown est le grand gagnant des Pégases 2025, reconnu pour son gameplay incroyable et son aventure à la hauteur de l’illustre saga. Et, hasard du calendrier, il se retrouve maintenant dans le catalogue PlayStation Plus Extra. Jouez-y !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Vous ne connaissez pas Captain Tsubasa ? Peut-être connaissez-vous plutôt Olive et Tom.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

You Suck at Parking (PS4, PS5)

Dans la vie, nous sommes nombreux à détester se garer. You Suck at Parking se définit comme la simulation ultime pour ranger correctement sa voiture. Un cauchemar ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sybera — The World Before (PS4, PS5)

Syberia – The World Before est le point culminant de l’univers Steampunk et merveilleux du regretté Benoît Sokal. Il réunit deux héroïnes : Kate Walker et Dana Roze.

9/10 Syberia : The World Before Lire le test Il n’y a pas d’offres pour le moment Points forts La direction artistique, magnifique et minutieuse

Le gameplay, inventif pour le genre

L’histoire est envoutante d’humanité

La musique est centrale et joliment composée

Kate et Dana sont marquantes Points faibles Quelques rebondissements prévisibles et des longueurs

Des rigidités dans les regards

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais aussi :

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Arcade Paradise (PS4, PS5)

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en mars 2025

Arcade Paradise VR (PS VR2)

Armored Core (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !