Les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium vont pouvoir profiter d’une nouvelle salve de jeux. Il y a quand même God of War Ragnarök parmi les titres ajoutés au catalogue.

Le 21 janvier 2025, le catalogue du PlayStation Plus Extra et du PlayStation Plus Premium, les deux formules les plus chères du service de Sony, vont recevoir des nouveaux jeux. Et pas des moindres. Cette salve est menée par l’incontournable God of War Ragnarök. Vous n’y avez pas joué ? On vous envierait presque de le découvrir.

PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2025 // Source : Sony

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2025

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

La suite épique et majestueuse d’un des meilleurs jeux de ses dernières années. Incroyablement beau, terriblement prenant, étonnamment touchant, God of War Ragnarök est un chef-d’œuvre qui maîtrise tout, de la narration au gameplay, en passant par la qualité graphique.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Kazuma Kiryu est un ancien yakuza qui a cherché à renoncer à son ancienne vie pour sauver sa famille. Malheureusement pour lui, elle va le rattraper quand un mystérieux individu apparaît.

Atlas Fallen: Reign of Sand (PS5)

On a cru à Atlas Fallen. Malheureusement ce jeu d’action/aventure a un peu trop d’idées pour son propre bien. Le sous-titre Reign of Sand indique qu’il s’agit de la version ultime du jeu, avec quelques évolutions intéressantes.

5/10 Atlas Fallen Lire le test 59,99 € sur Amazon Points forts Les balades en glissade

Les possibilités de personnalisation immenses

Les deux premières heures Points faibles Direction artistique insipide

La caméra qui donne des cauchemars

Un manque de finition dans tous les domaines

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Citizen Sleeper s’inspire des jeux de rôle sur table pour nous proposer une plongée dans un univers SF captivant. On y incarne un dormeur, une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel et il faut échapper à la corporation qui veut vous récupérer.

Mais aussi :

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die! 3 (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en janvier 2025

Indiana Jones et le Sceptre des rois (PS4, PS5)

MediEvil II (PS4, PS5)

