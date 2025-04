Lecture Zen Résumer l'article

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard rejoint les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium en avril 2025.

Sony a levé le voile sur les jeux qui rejoindront ses catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, ces prochains jours. Les 10 et 15 avril 2025, 6 jeux seront ajoutés, et pas des moindres puisqu’il y a Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard dans le lot.

PlayStation Plus Extra et Premium en avril 2025. // Source : Sony

Il existe plusieurs formules d’abonnement au PlayStation Plus. Vous pouvez y souscrire avec une carte pré-payée.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en avril 2025

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (PS4, PS5)

Faut-il vraiment présenter Hogwart Legacy ? Après une carrière commerciale ébouriffante, marquée par un immense succès, cette adaptation soignée de l’univers Harry Potter rejoint le catalogue PlayStation Plus. Au cas où certains n’auraient pas encore craqué…

7/10 Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard Lire le test 62,99 € sur Amazon Points forts Une réussite artistique et technique implacable

On incarne vraiment un élève à Poudlard

La variété des sorts Points faibles Les combats vite insipides

La narration poussive

Les devoirs, comme à l’école

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Blue Prince (PS5)

Blue Prince est la pépite du mois d’avril — Numerama l’a testé, et lui décerne la note de 9 sur 10 — et a mis toute la presse d’accord. Bref, on ne peut que vous encourager à le découvrir.

Disponible dès le 10 avril.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lost Records: Bloom & Rage — Tape 2 (PS5)

Suite et fin du dernier jeu narratif de Don’t Nod, sachant que la première partie est déjà disponible avec le PlayStation Plus.

Lost Records Bloom and Rage Il n’y a pas d’offres pour le moment

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Battlefield 1 (PS4)

Dans cet épisode de la saga d’Electronic Arts, on peut prendre part à des batailles immenses (jusqu’à 64 participants) inspirés de la Grande Guerre et monter à cheval.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais aussi :

EA Sports PGA Tour (PS5), disponible dès le 10 avril

PlateUp! (PS4, PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en avril 2025

Alone in the Dark 2 (PS4, PS5)

War of the Monsters (PS4, PS5)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !