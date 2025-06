Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ça ne vous aura pas échappé, Mario Kart World était vendu bien trop cher à la sortie de la Switch 2, le 5 juin dernier. Proposé en version boîte au prix de 89,99 €, ou un peu moins cher dans un bundle avec la console, le jeu le plus attendu du moment est enfin disponible à un prix raisonnable.

Il est désormais possible de parcourir le monde de Mario Kart World sur Switch 2. Le jeu est, en effet, sorti le même jour que la console, et fait déjà la joie de nombreuses joueuses et joueurs à travers le monde. Avec son gameplay revu et son monde ouvert attrayant, ce nouvel opus de la licence ouvre un nouveau chapitre du plombier et son kart. Malheureusement, le jeu est aussi le premier à franchir une nouvelle barre symbolique de tarifs pour un jeu vidéo. Heureusement, certains e-commerçants commencent déjà à brader le jeu en version boîte.

Mario Kart World est normalement vendu 79,99 € en dématérialisé et 89,99 € en version boîte. Il est en ce moment disponible en version physique au prix de 59,99 € sur Amazon, grâce à une réduction de 10 € qui s’applique automatiquement dans le panier.

C’est quoi, ce nouveau Mario Kart ?

Ce nouveau Mario Kart, exclusif à la Nintendo Switch 2, est bien plus ambitieux que ses prédécesseurs, avec notamment la présence d’un monde ouvert libre d’être parcouru comme bon vous semble. Vous pourrez en effet enfourcher un kart et traverser de nombreuses nouvelles régions en totale liberté. Une grande zone ouverte est disponible et réunit de grands espaces désertiques, des forêts ou encore des villes, le tout connecté sans écran de chargement. Les transitions se font naturellement et vous pourrez enchaîner les courses façon road trip.

La carte du monde dans Mario Kart World permet d’accéder aux courses // Source : Numerama

Le multijoueur est bien sûr toujours au cœur de l’expérience, avec des parties pouvant maintenant accueillir jusqu’à 24 joueurs, soit le double de coureurs que dans Mario Kart 8 Deluxe. Le gameplay est aussi enrichi, avec la possibilité de rembobiner un passage d’une course afin d’optimiser ses trajets, de grimper le long des murs ou de glisser sur des rails. De nouveaux véhicules font leur apparition, ainsi que de nombreux personnages, dont une vache adorable qui a su conquérir le cœur des fans.

À ce prix, Mario Kart World est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un jeu au contenu massif, et pour l’instant, l’un des meilleurs (et rares) titres de la Switch 2. Le pari du monde ouvert était risqué. Mais l’exploration libre bien conçue, les circuits étendus et la possibilité de parcourir le monde ouvert à plusieurs entre amis, uniquement en ligne, est une réussite et un pari renouvelé pour la franchise.

Un mode Survie, jouable en solo ou en ligne jusqu’à 24 joueurs, fait aussi son apparition, pour s’affronter dans des courses à élimination. À chaque point de contrôle, les derniers arrivés sont éliminés, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul survivant.

Les points à retenir sur Mario Kart World :

Un monde ouvert à parcourir librement

Un contenu massif

24 joueuses et joueurs

