À l’occasion d’une présentation diffusée le 17 avril, Nintendo a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour Mario Kart World : la possibilité de rembobiner. On pourra donc corriger certaines de ses erreurs.

Nintendo avait quelques informations à partager à propos de Mario Kart World, le futur succès commercial de la Switch 2, exclusif à la nouvelle console. À l’occasion d’un Direct diffusé le 17 avril, la firme nippone a fait une présentation plus complète de son jeu de course vendu 90 € (en version physique). De quoi refaire le point sur les personnages, les modes de jeu et certaines nouveautés.

Parmi les éléments qu’on ignorait encore, Nintendo a décidé d’ajouter une fonctionnalité importante à Mario Kart World : la possibilité de rembobiner. Concrètement, en appuyant sur une touche, on pourra revenir quelques secondes en arrière en vue de corriger une erreur, de prendre un raccourci ou encore de mieux négocier un virage. Le rewind est associé à une nouvelle technique : le saut chargé, qui permet notamment d’accéder à des routes secrètes (avec un bon enchaînement).

Dans sa présentation, Nintendo donne l’exemple d’un saut raté empêchant de se hisser sur une portion du circuit située en hauteur. Une fois enclenché, le rembobinage permet de retenter sa chance et d’atteindre son but. Notons quand même que Mario Kart World est loin d’être le premier jeu de course, voire le premier jeu tout court, à fournir un tel coup de pouce. Un titre comme Forza Horizon 5 l’intègre aussi.

Attention, le rembobinage de Mario Kart World est particulier : ce n’est pas toute la scène qui revient en arrière, mais seulement votre kart. Par conséquent, quand le rewind a lieu, les autres participants de la course continuent leur bonhomme de chemin. Le rembobinage peut alors faire perdre des places s’il est mal utilisé, ce qui évitera au passage d’en abuser pendant une même partie. Nintendo ne veut pas trop encourager son utilisation non plus — dans Forza Horizon 5, le gameplay est beaucoup plus permissif.

« Vous avez raté une action dans le mode Balade ou lors d’une course ? Vous pouvez revenir en arrière avec la fonction Rembobiner, pratique pour rattraper des erreurs de parcours. Mais attention cependant, vos adversaires continuent à rouler normalement pendant que vous rembobinez, alors gare à ne pas chuter dans le classement », indique clairement Nintendo.

Pour aider les personnes moins douées, Mario Kart World propose d’autres assistances. Comme dans Mario Kart 8 Deluxe, il sera possible d’activer une aide qui évite les chutes, de profiter de l’accélération automatique ou encore de faciliter la conduite en utilisant la reconnaissance de mouvements (on tourne comme avec un volant entre les mains). Bref, le jeu de la Nintendo Switch 2, attendu pour le 5 juin 2025, se voudra très accessible.

