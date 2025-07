Lecture Zen Résumer l'article

À 19,99 euros, la mise à jour « Jamboree TV » du dernier Super Mario Party ajoute une compatibilité Switch 2, des mini-jeux conçus pour le mode souris, la caméra et le micro et quelques nouveaux modes exclusifs. De quoi s’amuser un peu plus avec ses amis, mais avec un risque élevé de lassitude.

Après le très mauvais Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une démo technique à 9,99 euros avec des mini-jeux intéressants mais un gameplay extrêmement barbant, le studio Nintendo Cube a lancé le 24 juillet une version « Nintendo Switch 2 Edition » de Super Mario Party Jamboree, qui prend la forme d’une extension payante appelée Jamboree TV.

Pour 19,99 euros (si vous possédez le jeu original) ou 79,99 euros (le jeu complet avec DLC), il est possible d’acquérir une version améliorée du jeu avec de meilleures graphismes, 20 nouveaux mini-jeux et de nouveaux modes. Aucune de ces nouveautés n’est gratuite : il faut forcément payer pour débloquer l’expérience Switch 2.

Que vaut Super Mario Party Jamboree TV ? En grand fan de la licence (et particulièrement de Jamboree), Numerama a testé l’extension Switch 2 du jeu familial de référence. Une expérience sans surprise agréable, mais globalement décevante.

7/10 Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV 59,90 € sur Amazon 59,99 € sur Fnac Points forts Super Mario Party Jamboree est très complet

Une grande diversité de mini-jeux

Jamboree TV exploite bien le mode souris et la Switch 2 Points faibles L’extension Jamboree TV est très vide

Les nouveaux modes sont courts et séparés du reste

20 euros, c’est 15 euros de trop

Caméra vendue séparément

Des nouveaux modes aussi courts qu’anecdotiques, sans mélange au jeu de base

Jamboree TV est presque un jeu à part entière. Au démarrage du titre sur Nintendo Switch 2, le joueur a le choix entre l’expérience « Super Mario Party » et l’expérience « Jamboree TV ». Les nouveautés ne se mélangent pas : le DLC de la Switch 2 prend la forme d’une expérience distincte. On se demande presque pourquoi Nintendo ne le vend pas séparément, pour les personnes qui veulent juste les mini-jeux Switch 2.

Jamboree TV prend la forme d’un jeu indépendant avec 4 sélections possibles. // Source : Numerama

En apparence, Jamboree TV offre plusieurs nouveaux modes susceptibles d’expliquer pourquoi il ne s’ajoute pas aux menus du jeu principal. Mais, après quelques parties, on arrive rapidement à la conclusion que la plupart de ces modes sont beaucoup trop courts et inintéressants pour justifier leur existence :

Bowser Show : le mode mis en avant dans les bandes-annonces. Au lieu d’être sur un plateau, on participe à une émission TV animée par Bowser. On peut choisir entre le mode micro (avec des mini-jeux qui se commandent à la voix) ou le mode caméra (avec des mini-jeux qui se commandent avec le corps et la tête). On joue en 2v2 à ce mode, avec 3 mini-jeux seulement (dont certains vraiment bêtes, on doit par exemple crier « Bowser » plus fort que nos adversaires). L’équipe avec le plus de points remporte l’émission. La durée de vie d’une partie est d’environ 15 minutes.

Dans ce mini-jeu (très cool par ailleurs), on doit applaudir en rythme avec la musique. Le micro de la Switch 2 remplace les manettes. // Source : Numerama

Jamboree Express : encore plus court, ce mode prend la forme d’un manège dans lequel les joueurs utilisent le mode souris pour tirer sur des personnages. Le but est d’arriver à la fin du niveau dans le temps imparti, avec des mini-jeux à intervalles réguliers pour gagner des secondes. Mais, dans les faits, la partie se termine en 5 minutes. Certains niveaux sont plus durs que d’autres : une erreur peut faire perdre une minute et est systématiquement éliminatoire.

encore plus court, ce mode prend la forme d’un manège dans lequel les joueurs utilisent le mode souris pour tirer sur des personnages. Le but est d’arriver à la fin du niveau dans le temps imparti, avec des mini-jeux à intervalles réguliers pour gagner des secondes. Mais, dans les faits, la partie se termine en 5 minutes. Certains niveaux sont plus durs que d’autres : une erreur peut faire perdre une minute et est systématiquement éliminatoire. Mario Party : le mode classique, mais avec de nouveaux modes (des parties en cinq tours ou des parties en 2v2, avec des équipes). Dans Jamboree TV, qui marche en ligne ou en local, on a des mini-jeux pensés pour la Switch 2 (caméra, micro, souris). Dans le mode normal, on retrouve le catalogue habituel.

Les trois modes Mario Party dans Jamboree TV. // Source : Numerama

Des mini-jeux vraiment réussis qui sauvent Jamboree TV

Heureusement pour Jamboree TV, quelques nouveautés viennent justifier la mise à niveau payante.

Outre la qualité, logiquement meilleure sur Switch 2, les mini-jeux exclusifs à la nouvelle console sont vraiment bons. Beaucoup utilisent la souris (pour déplacer un personnage, tapoter à une porte, tirer sur des cibles ou lancer des voitures), d’autres utilisent intelligemment le micro ou la caméra. D’une certaine manière, Super Mario Party Jamboree TV est ce qu’aurait dû être le Nintendo Switch 2 Welcome Tour. On retrouve quelques-unes des idées du studio, qui a développé les deux jeux, dans cette extension. Mais l’univers Mario rend tout beaucoup plus amusant.

Dans ce mini-jeu, on utilise la souris pour déplacer un Toad sans le faire s’électrocuter. Une proposition similaire à un jeu du Welcome Tour. // Source : Numerama

Malheureusement, le nombre de nouveaux mini-jeux est assez limité. Seuls 20 nouvelles expériences sont au programme, sur 132 au total. Super Mario Party Jamboree reste grand avec ses deux modes cumulés, mais il est fort probable que vous vous lasserez vite de Jamboree TV une fois les nouveautés intégralement explorées.

Jamboree TV, qui prend la forme d’une mini-application à lancer séparément, ne contient aucun mode révolutionnaire. Les 20 nouveaux mini-jeux sont cool et exploitent parfaitement le mode souris des Joy-Con 2, le micro ou la caméra vendue en option, mais n’apportent rien au jeu. Il s’agit avant tout d’un moyen de montrer ce que la Switch 2 peut faire, plutôt que d’une véritable évolution du jeu phare.



À elle seule, l’extension Jamboree TV mérite certainement une note autour des 6/10, surtout vu son prix élevé (19,99 euros, soit le double du Switch 2 Welcome Tour qui est plus complet). Mais au vu de l’excellence du jeu original, un incontournable de la Nintendo Switch, une note de 7/10 semble plus justifiée. Mais l’extension sera vite oubliée.

Où acheter Super Mario Party Jamboree TV au meilleur prix ?

La mise à niveau pour les propriétaires de Super Mario Party Jamboree coûte 19,99 euros. Autrement, le jeu entier, avec le DLC, débute officiellement à 79,99 euros. Mais on le trouve autour des 60 euros chez de nombreux revendeurs :

