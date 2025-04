Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo n’a pas cherché à justifier le prix de 90 € de Mario Kart World à l’occasion du Direct du 17 avril. Il y avait pourtant l’opportunité idéale d’annoncer du contenu gratuit pour après le lancement.

Le 17 avril, Nintendo a diffusé un Direct entièrement dédié à Mario Kart World, promis à un beau succès au lancement de la Switch 2 (c’est le titre phare et exclusif du line-up). Pendant 15 minutes, la firme nippone a fait étalage du contenu gargantuesque du jeu de course : les modes, les personnages, le monde ouvert, les nouvelles fonctionnalités (dont le rembobinage), les intégrations du GameChat, etc.

Mario Kart World s’annonce comme un titre ultra-ambitieux : Nintendo a mis énormément de choses dans ce nouvel opus qui devra rivaliser avec le niveau de ventes colossal de Mario Kart 8 Deluxe (plus de 67 millions de copies écoulées) et s’assurer d’occuper les joueuses et les joueurs tout au long du cycle de vie de la Switch 2. Sur ce point, Nintendo n’a encore rien dit et c’est bien dommage.

Mario Kart World coûte 90 €, et Nintendo n’a toujours pas dit pourquoi

Bien évidemment, Nintendo a fait l’autruche vis-à-vis du prix, sujet tabou de ce Mario Kart World. Le jeu de course sera proposé à 90 € en version physique — même si ce sera un peu moins en réalité, grâce à la guerre commerciale que se livrent les revendeurs et dont on peut profiter. Ce prix est inédit sur le marché : la génération PS5 et Xbox Series a fait passer le tarif de 70 à 80 € et personne n’était allé encore au-dessus pour une édition standard. Le choix de Nintendo déroule d’ailleurs le tapis rouge pour Take-Two Interactive, qui pourrait montrer très haut avec GTA 6.

De manière globale, la politique tarifaire de Nintendo contamine toute la gamme Switch 2, de la console elle-même aux jeux, en passant par les accessoires. On pourrait la résumer ainsi : dès que la multinationale peut vous faire payer, elle ne s’en prive pas. On se retrouve alors avec une démo payante qui devrait être gratuite, des DLC absents pour la version Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou encore un bouton inutile sans abonnement. Par conséquent, on assiste à une levée de boucliers, avec des fans qui réclament des baisses de prix.

Yoshi dans Mario Kart World. // Source : Nintendo

Le Direct du 17 avril était pourtant l’occasion idéale pour apaiser le public, mais Nintendo ne l’a pas saisie. Il existait un moyen d’éteindre un peu l’incendie : annoncer un suivi poussé de Mario Kart World, qui deviendrait alors un jeu-service alimenté par des mises à jour régulières (gratuites dans un premier temps), à la GTA Online ou Fortnite. Les 90 € engloberaient alors le prix du jeu de base et une partie de ces contenus à venir (pendant six mois, voire un an ?). Nintendo pourrait alors brandir l’argument de la longévité pour Mario Kart World. Mais tout porte à croire qu’une autre voie a été choisie : des extensions, mais potentiellement payantes.

