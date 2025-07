Lecture Zen Résumer l'article

Il y a enfin un boîtier de capture compatible Switch 2 permettant d’enregistrer ses parties en 4K à 60 FPS. Il s’agit de l’Elgato Game Capture 4K S, également compatible PlayStation 5.

La Nintendo Switch 2 est sortie depuis plus d’un mois et un premier boîtier de capture permet d’enregistrer les parties jouées sur la console avec les meilleures performances. Exit le très connu HD60 X, le Game Capture 4K S fait son entrée, présenté par Elgato ce 22 juillet.

Enregistrer sa Switch 2 en 4K 60 FPS, c’est enfin possible

Dans son communiqué, Elgato explique que son boîtier « 4K60 » HDR10 et VRR offre « un passthrough sans latence et un délai de prévisualisation logiciel quasi nul ». Le passthrough est la fonction qui fait transiter le signal vidéo (et audio) de la console à travers le boîtier, vers l’écran sur lequel vous jouez.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

C’est le nouveau boîtier de capture de référence pour Switch 2 // Source : Elgato

Elgato fournit le Game Capture 4K S avec une application pour prévisualiser la capture vidéo. Elle offre une latence de « seulement 30 millisecondes », « ce qui est suffisant pour la plupart des flux de travail » selon la marque. L’autre grand intérêt d’un tel boîtier de capture tient dans sa facilité d’utilisation : Elgato le promet, il est « plug-and-play », on le branche et on peut l’utiliser rapidement.

Le 4K S offre une très faible latence en « passthrough » // Source : Elgato

Pour les utilisateurs les plus exigeants, il est même possible d’enregistrer ses parties en 1440p à 120 images par seconde. En bref, l’Elgato Game Capture 4K S permet d’enregistrer tout ce qu’offre la Nintendo Switch 2 en matière d’image. Le boîtier est déjà en vente sur le site du constructeur, au prix de 179,99 euros. Si vous ne voulez pas dépenser une telle somme, vous pouvez continuer à utiliser les captures vidéo de la Switch 2, qui sont malheureusement limitées à 30 secondes.

Le Game Capture 4K S fonctionne sur Switch (sauf la version Lite), Xbox (360, One et Series), PlayStation (4 et 5), Steam Deck, iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, Windows et macOS.

Les streameurs et tiktokeurs vont être contents

L’Elgato Game Capture 4K S est un boîtier plutôt haut de gamme réservé aux créateurs de contenu sur Internet, qu’ils soient sur Twitch, YouTube, TikTok ou autres. De quoi permettre aux streamers de diffuser leurs parties en direct en 4K à 60 images par seconde. Le tout sans latence, pour des lives agréables et surtout compréhensibles. On peut exporter les vidéos via une connexion USB-C sur des appareils sous Windows 11, macOS 13 et iPadOS 18, sans devoir installer aucun pilote.

Un boîtier de capture taillé pour les streamers // Source : Elgato

Le Game Capture 4K S est conforme UVC ; Elgato explique qu’elle garantit la compatibilité avec OSB Studio, Streamlabs, Zoom, TikTok Live Studio et d’autres applications de diffusion vidéo.

La marque annonce également lancer l’application Elgato Studio dans les prochains mois, pour remplacer 4K Capture Utility, l’application actuelle. Sur le billet d’annonce, on peut lire qu’elle est « conçue pour simplifier l’enregistrement » et qu’elle « détecte instantanément le 4K S et offre une latence de prévisualisation ultra-faible, une charge système minimale pendant l’enregistrement » et d’autres fonctionnalités. En clair, Elgato profite de l’arrivée de la Switch 2 pour revoir son boîtier phare qu’était le HD60X, mais aussi la partie logicielle.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama