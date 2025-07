Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous connaissez les circuits de Mario Kart World par cœur et vous êtes déjà à la fin de Donkey Kong Bananza ? Les Offres Estivales sur l’eShop de Nintendo permettent de trouver de nouveaux jeux à faire, et pour pas cher.

Une fois la Switch 2 acquise, il est essentiel de nourrir sa bibliothèque de jeux pour ne pas tourner en rond sur les mêmes titres. Heureusement, la nouvelle console de Nintendo est parfaitement rétrocompatible avec le catalogue de jeux de la Switch 1. Il ne reste plus qu’à écumer le vaste catalogue de l’eShop, notamment pendant les périodes de promotions. Ça tombe bien, les Offres Estivales reviennent, avec des promotions sur des milliers de jeux, jusqu’au 03 août 2025.

Pour acheter des jeux sur l’eShop de la Switch, des cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur Amazon, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Quels jeux en promotion acheter sur Switch ?

Vous avez jusqu’au 03 août 2025 pour faire le plein de titres sans vider votre LEP. L’eShop de Nintendo regorge de nombreux triples AAA, de titres indépendants à moins de 15 €, mais aussi de jeux peu recommandables. On vous aide à faire un tri parmi les meilleures promotions des Offres Estivales.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition est vendu 69,99 € sur l’eShop. Elle passe au prix de 62,99 € pour les Offres Estivales.

Comme tout univers cyberpunk qui se respecte, la lutte des classes et l’usage des technologies sont au cœur du jeu de CD Projekt RED. Moqué à sa sortie pour un manque de finitions évident, le jeu revient dans une version peaufinée avec son DLC Phantom Liberty. À coup de mises à jour plus ou moins importantes, le studio polonais a pu rendre la gigantesque ville de Night City crédible et renversante. On aurait pu craindre que la version Switch 2 peine à retranscrire la richesse de cette mégalopole, mais il n’en est rien.

No Man’s Sky – Nintendo Switch 2 Edition

No Man’s Sky // Source : Hello Games

L’édition Switch 2 de No Man’s Sky est au prix de 19,99 € sur l’eShop de la Switch, au lieu de 49,99 € habituellement.

No Man’s Sky est un jeu qui revient de loin. Après une sortie chaotique, le titre du studio Hello Games est passé par de multiples DLC gratuits pour corriger ses principaux défauts. Presque 10 ans après sa sortie, le jeu d’exploration spatiale peut maintenant se targuer d’avoir tenu ses promesses.

À bord de votre vaisseau, c’est l’immensité de l’univers qui s’offre à vous. Libre à vous d’aller explorer l’infini, ou de bâtir votre chez-vous sur la planète de votre choix, sans oublier de faire commerce avec les races du coin, ou d’affronter des pirates de l’espace. Bref, un beau programme pour un jeu sans fin.

Suikoden I&II HD Remaster – Nintendo Switch 2 Edition

Suikoden I&II HD Remaster // Source : Nintendo

L’édition Switch 2 de Suikoden I&II HD Remaster est normalement vendue 49,99 €. Elle est proposée au prix de 39,99 € pendant les Offres Estivales.

Le légendaire jeu de Konami a droit à son remaster, et cette version Switch 2 est parfaite pour découvrir l’un des monuments du J-RPG. Comme le nom du jeu l’indique, Suikoden I et Suikoden II ont été remastérisés en HD avec de nouveaux effets et animations en pixel art, ainsi que de nouveaux effets sonores en HD. Les classiques fonctions de sauvegardes automatiques et d’avance rapide des combats sont de la partie.

Suikoden I et II sont réputés pour être des J-RPG profonds et matures, au récit adulte qui dénotent de ses contemporains. Sorti en 1995 et 1998, les J-RPG de Konami se redécouvrent encore aujourd’hui avec plaisir.

Persona Collection

Persona 5 Royal // Source : Atlus

Persona Collection regroupe trois jeux de la célèbre série d’Atlus : Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable. La compilation est normalement vendue 89,98 €, mais est proposée pendant la période de promotion au prix de 35,99 €.

Grâce au succès mérité de Persona 5, Atlus s’est décidé à ressortir les épisodes précédents. Ces J-RPG vous mettent dans la peau de lycéens qui doivent combattre les forces du mal, ainsi que s’assurer de réussir leurs études. Les jeux mélangent habillement le genre du jeu de rôle avec combats au tour par tour et exploration de donjons, avec une simulation de vie, ici, les cours au lycée.

Ces trois épisodes sont tout simplement parmi ce qui se fait de mieux en matière de RPG. Mais si vous faites vos premiers pas dans la série des Persona, attendez-vous à lire beaucoup de texte.

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses // Source : Nintendo

Fire Emblem: Three Houses est disponible au prix de 39,99 € au lieu de 59,99 € habituellement.

Le jeu de Nintendo appartient au genre tactical RPG au tour par tour où vous devez préparer vos formations à l’avance, anticiper les mouvements ennemis et déplacer des unités sur le champ de bataille. Comme pour Persona, une partie du jeu se déroule à l’académie des officiers et sert à développer le potentiel de vos personnages. Vous y serez libre d’explorer le monastère de Garreg Mach ou encore d’échanger avec les élèves afin de renforcer les liens.

En toile de fond, une histoire de guerre politique, de complot et de trahison. De quoi vous occuper une bonne centaine d’heures.

