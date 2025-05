Lecture Zen Résumer l'article

Dans une foire aux questions organisée par Nintendo, les producteurs de Mario Kart World ont indiqué les raisons pour lesquelles le jeu de course de kartings ne s’appelle pas Mario Kart 9, alors qu’il est la suite de Mario Kart 8.

Après Mario Kart 8 vient… Mario Kart 9 ! C’était en tout cas ce qu’on pouvait anticiper, si Nintendo avait continué ainsi la numérotation de ses jeux. Mais non : lors de la présentation de la Switch 2, l’entreprise japonaise a créé la surprise en dévoilant Mario Kart World.

Un intitulé qui dénote avec l’histoire récente de la licence (d’autant qu’avant MK8, il y avait eu MK7). Mais lors d’une session de questions / réponses, les développeurs et les producteurs du titre ont détaillé ce qui a conduit l’équipe à renoncer à donner au prochain jeu de course le nom de Mario Kart 9.

Pourquoi Mario Kart World n’est pas Mario Kart 9

C’est le producteur Kosuke Yakubi qui a dissipé ce mystère. Il a fait savoir que « si l’idée avait été simplement d’ajouter des parcours, je pense que nous l’aurions appelé Mario Kart 9. »

La grille de départ d’une course de Mario Kart World. // Source : Nintendo

Or, ce n’était pas l’approche de Nintendo ici : « Nous voulions faire passer la série au niveau supérieur. Nous avons donc décidé d’abandonner la numérotation et d’opter pour un tout nouveau titre ». Une décision prise « dès les premières étapes du développement », selon Kosuke Yakubi.

Mario Kart World n’aurait pas pu sortir sur la première Switch

L’équipe de développement est également revenue sur les origines du jeu, qui démarrent en mars 2017, lors de la sortie de la Switch. Nintendo a songé à le sortir sur la console de l’époque, mais son profil technique n’a pas permis de concrétiser cette piste. Alors, aux alentours de 2020, le développement de Mario Kart World a été déplacé de la Switch originale à la Switch 2.

On pourra se challenger jusqu’à 24 joueurs et joueuses. // Source : Capture YouTube

Passer de 12 à 24 joueurs et connecter les circuits entre eux pour créer un monde ouvert constituaient deux points trop difficilement surmontables, selon les développeurs de Nintendo. Pour eux, le jeu « n’aurait pas tourné à 60 images par seconde et aurait subi des chutes de fréquence d’images constantes ». Sur la Switch 2, a priori, rien de tout ça. Ce que les joueurs et les joueuses pourront très bientôt vérifier.

