Lecture Zen Résumer l'article

Le jeu Mario Kart aperçu dans la vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2 ne devrait pas s’appeler Mario Kart 9. Car, selon l’historique de la saga, il est le dixième épisode canonique.

La vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2, diffusée le 17 janvier 2025 après des fuites insistantes, fut courte, mais suffisante pour découvrir le design de la console et un aperçu du prochain Mario Kart. Tout porte à croire, en effet, que la Switch 2 sera accompagnée d’un nouvel opus de cette saga culte lors de sa sortie en France.

Comment s’appellera ce nouveau Mario Kart ? On entend énormément parler d’un Mario Kart 9, comme pour faire suite à Mario Kart 8, paru sur Wii U puis porté en version Deluxe sur Switch (c’est la meilleure vente de la console). Pourtant, on aurait tendance à oublier que ce Mario Kart attendu sur Switch 2 n’est pas le neuvième épisode, mais le dixième.

Le nouveau Mario Kart ? // Source : Nintendo France

Le jeu Mario Kart de la Switch 2 sera le dixième épisode de la saga

Pourquoi le jeu Mario Kart de la Switch 2 ne s’appellerait-il pas Mario Kart 9, alors que le Mario Kart de la Switch s’appelle Mario Kart 8 ? Ce serait oublier qu’un épisode est sorti après Mario Kart 8 : Mario Kart Tour, l’adaptation pour smartphone. Et, comme le rappelle ce message publié sur X (ex-Twitter) le 19 janvier par le compte spécialiste Mario Kart Actu, Mario Kart Tour est considéré comme « canon » dans la saga. Selon la chronologie, ce serait donc lui le neuvième jeu.

Tous les épisodes canons de la saga Mario Kart (il manque juste Mario Kart 8). // Source : X (ex-Twitter)

On rappelle d’ailleurs que des environnements de Mario Kart Tour ont été intégrés à Mario Kart 8 Deluxe, via le Pass circuits additionnels. C’est une preuve de son importance aux yeux de Nintendo : il laisse un héritage, même s’il n’est plus du tout alimenté par des mises à jour disponibles sur iOS et Android.

Voici l’historique complète de la saga Mario Kart :

Super Mario Kart (Super Nintendo, 1992)

Mario Kart 64 (Nintendo 64, 1996)

Mario Kart: Super Circuit (GBA, 2001)

Mario Kart: Double Dash!! (GameCube, 2003)

Mario Kart DS (Nintendo DS, 2005)

Mario Kart Wii (Wii, 2008)

Mario Kart 7 (3DS, 2011)

Mario Kart 8 (Wii U, 2014), Mario Kart 8 Deluxe (Switch, 2017)

Mario Kart Tour (2019)

À cela s’ajoutent les titres sortis sur les bornes d’arcade (Mario Kart Arcade GP 1, 2 & DX) et Mario Kart Live: Home Circuit — qui permet de créer une piste chez soi, avec un jouet qu’on pilote avec la Switch. Ces adaptations ne sont pas canons.

À noter que Nintendo n’a pas toujours attaché un chiffre à sa saga culte. Le constructeur pourrait très bien l’appeler Mario Kart Switch. Ce serait même logique : Mario Kart 8 Deluxe, en dépit de son immense générosité dans le contenu, n’a pas été conçu pour la Switch à la base. Cela éviterait aussi la confusion pour un public moins connaisseur, lequel ne comprendrait pas pourquoi on passerait du 8 au 10. Mais, personne ne peut prédire ce que Nintendo a en tête. Rendez-vous le 2 avril pour une présentation plus complète de la Switch 2 et de ses jeux.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+