Le personnage Vache de Mario Kart World rencontre un franc succès. On peut déjà participer à des courses en ligne où de nombreux participants la sélectionnent. Si ce n’est tous…

Mario Kart World est disponible depuis le 5 juin, et c’est déjà le chaos — mais pas forcément celui auquel on s’attendait : le c(ha)ow. En effet, figurez-vous que le personnage Vache est très populaire dans les parties en ligne. En témoigne cette capture d’écran partagée sur X où tous les participants de la course l’ont sélectionnée. Soit 24 personnes…

Le niveau des vaches (vous l’avez ?). // Source : Capture d’écran

Avouons-le. Dès nos premières parties disputées le 2 avril, on avait aussi opté pour la Vache (un choix assumé fès le titre de notre aperçu). Et rebelote quand Nintendo a invité Numerama à une session d’une journée de tests essentiellement dédiée à Mario Kart World. En raison du caractère totalement absurde qu’elle offre, la Vache est vraiment la star-née du jeu de course convivial.

La vache est déjà une star de Mario Kart World

Sur le réseau social X, on peut donc déjà tomber sur des publications montrant des parties réunissant beaucoup de vaches. Dans certaines, il reste quelques irréductibles qui restent attachés à un personnage classique. Par conséquent, ne vous étonnez pas d’être cerné par des bovins dans les jours à venir, lorsque vous enchainerez les courses en multijoueur.

They see me rollin’. // Source : Nintendo

Cela devrait entraîner des moments complétement loufoques à l’avenir. Le lobby pro-vache dans Mario Kart World a déjà commencé — et Numerama en fait partie. Il existe même un monde où, pour tirer son épingle du jeu et affirmer sa personnalité, il faudra jouer… Mario, soit le héros le plus commun et connu de l’univers de Nintendo. Le pouvoir de la vache semble incommensurable et il faudra faire appel au nouveau mode survie pour désigner la meilleure du troupeau.

À l’occasion d’une interview accordée à IGN et publiée le 3 juin, le producteur Kosuke Yabuki indique qu’il savait que la Vache serait appréciée, mais certainement pas autant : « Honnêtement, la réaction du public a été bien plus grande que prévu. C’est donc une excellente surprise. Merci ». Il confie aussi qu’ajouter une vache dans Mario Kart World a ouvert la porte à tout et n’importe quoi en matière de casting.

Le fait que la Vache soit disponible immédiatement dans Mario Kart World aide à amplifier ce phénomène. Dans l’exclusivité Nintendo Switch 2, on peut débloquer plusieurs dizaines de personnages, en terminant les grands prix, en se laissant maudire par Kamek et en passant par les restaurants Yoshi’s.

