Lecture Zen Résumer l'article

L’une des séries les plus populaires du catalogue Netflix est enfin de retour, avec une saison 3 pleine de surprises. Si vous avez déjà dévoré tous les épisodes de Ginny & Georgia, pas de panique : voici 4 séries similaires qui devraient vous plaire.

Plus de deux ans, c’est long. Voilà pourtant la longue période durant laquelle les fans de Ginny & Georgia ont dû patienter, avant de pouvoir retrouver leur série préférée. Heureusement, la saison 3 de la série Netflix a enfin été mise en ligne, le 5 juin 2025, et elle s’est immédiatement invitée au sommet du top 10.

Il faut dire que Ginny & Georgia fait partie des productions les plus vues de la plateforme de streaming, et qu’elle a même déjà été renouvelée pour une saison 4. En attendant, vous pouvez toujours découvrir ces 4 séries, entre teen drama, relation mère-fille et petits secrets.

Pour aller plus loin Les meilleures séries à voir en famille sur Netflix

Gilmore Girls sur Netflix

Dès ses premiers épisodes, en 2021, Ginny & Georgia a immédiatement été comparée à une série culte du début des années 2000 : Gilmore Girls. Si la vie des personnages principaux, dans la petite ville de Stars Hollow, semble beaucoup plus paisible, on y retrouve tout de même une dynamique mère-fille similaire, avec Lorelai et Rory.

Série cosy par excellence, Gilmore Girls se découvre en toute saison, même si un visionnage à l’automne est généralement recommandé, avec une bonne tasse de chocolat chaud à la main. Et bonne nouvelle : 7 saisons sont au programme, donc vous pouvez commencer à arpenter les rues de Stars Hollow dès maintenant, pour glisser en douceur vers le mois de septembre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À l’ombre des magnolias sur Netflix

Malgré les disputes et les désaccords, Ginny & Georgia repose avant tout sur une sororité très forte entre les deux personnages principaux. Dans le même état d’esprit, vous pouvez dévorer une autre série, tout aussi réconfortante : À l’ombre des magnolias. La production Netflix, dont les fans attendent la saison 5 avec impatience, raconte l’histoire de trois amies pour la vie : Maddie, Helen et Dana.

Ensemble, elles affrontent leurs difficultés amoureuses, familiales ou professionnelles, dans une ville à la douceur légendaire, à savoir Serenity. À l’ombre des magnolias constitue ainsi une petite bulle hors du temps, bourrée d’optimisme, qui fait un bien fou au moral, tout en célébrant l’amitié féminine. Un incontournable du catalogue Netflix, au rayon des drames dégoulinants de guimauve.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Desperate Housewives sur Disney+

Entre deux intrigues adolescentes, Ginny & Georgia met également en scène les frasques plus ou moins légales de Georgia. Pour continuer sur votre lancée criminelle, dans une autre banlieue américaine, vous pouvez replonger dans le charme indémodable de Desperate Housewives. Plus de vingt ans après ses débuts, la série de Marc Cherry reste ainsi un monument de la télévision et un exemple de narration soapesque, malgré quelques problèmes de représentation à l’écran.

Il n’est donc jamais trop tard pour rencontrer Susan, Bree, Lynette, Gabrielle, et les autres habitantes de Wisteria Lane, alors qu’elles jonglent entre les potins du quartier, les petits meurtres entre amies et leurs vies de famille chaotiques, pendant 8 saisons. Un petit plaisir coupable, à la voix-off aussi délicieuse que les fameuses tartes au citron de Bree. Et si vous connaissez déjà par cœur les monologues de Mary Alice Young, vous pouvez toujours dévorer sa petite sœur : Big Little Lies, qui figure parmi les meilleures séries à voir sur HBO Max.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mom sur Prime Video

Au premier abord, Ginny & Georgia peut ressembler à une simple série adolescente, sans prétention. Pourtant, au fil des saisons, la production Netflix nous a prouvé qu’elle savait aborder avec brio des thématiques aussi complexes que les crises d’angoisse ou la dépression. Avant elle, un autre duo mère-fille avait dû affronter des traumatismes similaires : celui de Mom. Pendant 8 saisons, cette série de Chuck Lorre (The Big Bang Theory) nous a ainsi embarqués dans les tourments de Christy, une jeune mère de famille célibataire, tout juste sortie de cure de désintoxication.

Lorsque sa propre mère, Bonnie, elle-même alcoolique, refait surface dans sa vie, tout tourne évidemment au désastre. Mom est ainsi une sitcom unique en son genre, qui a su développer des fils narratifs extrêmement drôles, sans jamais mettre de côté des sujets graves comme les addictions, les violences conjugales ou les fausses couches. Une petite sœur version comique de Ginny & Georgia, portée par les excellentes Anna Faris (Friends) et Allison Janney (La Diplomate).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama