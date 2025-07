Lecture Zen Résumer l'article

Plus d’un an après sa première saison, Percy Jackson et les Olympiens avait complètement disparu des radars. Mais pas de panique : la saison 2 va très bientôt débarquer sur nos écrans. Casting, date de sortie, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce grand retour, toujours sur Disney+.

Plus de 10 ans après les films, Percy Jackson est devenu le héros d’une nouvelle adaptation, mais en série cette fois-ci : Percy Jackson et les Olympiens. Une nouvelle interprétation des romans de Rick Riordan, qui a largement contenté les fans de la saga lors de la saison 1, en janvier 2024.

Plus d’un an et demi plus tard, la suite commençait à se faire attendre. Heureusement, la saison 2 pointe enfin le bout de son nez, sur Disney+. Bande-annonce, date de sortie, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur les nouveaux épisodes de Percy Jackson.

La bande-annonce de la saison 2 de Percy Jackson

Le 24 juillet 2025, Disney+ a enfin dévoilé les premières images de cette saison 2 très attendue. On y retrouve nos personnages préférés, alors qu’ils se dirigent vers la fameuse mer des monstres et qu’une guerre menace d’éclater. Cyclopes, grands méchants tapis dans l’ombre et créatures marines seront donc au programme de la suite de Percy Jackson.

Quand sort la saison 2 de Percy Jackson sur Disney+ ?

Les fans devront encore patienter quelques mois avant de pouvoir retrouver la saga, puisque la saison 2 ne sera disponible qu’à partir du 10 décembre 2025, sur Disney+. La série familiale sera donc de retour pile à temps pour la période de Noël.

Qui sera au casting de cette saison 2 ?

Tout le casting original sera de retour pour l’occasion. Il s’agit de :

Walker Scobell dans le rôle de Percy Jackson ;

Leah Sava Jeffries dans le rôle d’Annabeth Chase ;

Aryan Simhadri dans le rôle de Grover Underwood ;

Charlie Bushnell dans le rôle de Luke Castellan ;

et Dior Goodjohn dans le rôle de Clarisse La Rue.

Ils seront rejoints par plusieurs nouvelles recrues, qui incarneront des personnages très appréciés par les fans, dont le fameux cyclope Tyson. On pourra donc retrouver au casting :

Daniel Diemer (The Midnight Club) dans le rôle de Tyson ;

et Timothy Simons (Nobody Wants This) dans le rôle de Tantale.

De quoi parlera la suite de Percy Jackson sur Disney+ ?

La saison 2 adaptera le deuxième tome de la saga littéraire de Rick Riordan, intitulé La mer des monstres et dans lequel Percy Jackson part à la recherche de la Toison d’Or, capable de protéger la Colonie des Sang-Mêlé. Pendant sa quête, il rencontrera l’un des personnages préférés des fans : le cyclope Tyson, le demi-frère du héros.

L’intrigue, elle, se passera évidemment sur l’eau, comme l’indique le titre du roman : « Il y aura beaucoup de bateaux. Nous revenons à l’époque de Black Sails », s’en amuse Dan Shotz qui, avec le coshowrunner Jonathan E. Steinberg, a travaillé auparavant sur cette série de pirates. « J’avais juré de ne plus jamais travailler sur des bateaux ou sur l’océan, mais l’univers m’a fait mentir », confirme Steinberg.

La saison 2 de Percy Jackson and the Olympians se passera essentiellement sur les océans. // Source : Disney+

Les producteurs espèrent tous deux en venir un jour au tome 5, qu’ils décrivent comme une forme de point culminant. Sur ce point, il faut rester prudent : rares sont les séries d’un tel budget — il s’agit tout de même de fantasy — à dépasser la saison 3. D’un autre côté, la popularité de Percy Jackson, si elle se maintient, peut assurer une longévité très correcte à l’adaptation.

Il faut dire que la série est un succès critique quasi unanime, en plus d’être acclamée par les fans et de signer de très belles audiences. D’après Variety, le premier épisode avait rassemblé 13,3 millions de spectateurs et spectatrices en six jours. À titre de comparaison, Ahsoka a pu compter 14 millions de personnes sur cinq jours. Percy Jackson titille donc de près la saga Star Wars, sur Disney+. Qui plus est, le nombre de fidèles avait même augmenté au fil des semaines. Espérons que la saison 2 connaisse le même destin.

Percy Jackson a-t-elle été renouvelée pour une saison 3 ?

Oui ! La série reviendra pour de nouveaux épisodes, qui adapteront très probablement le tome 3 de la saga, Le Sort du titan. Deux compagnons très importants feront alors leur grande entrée dans l’univers de Percy Jackson : Bianca et Nico di Angelo, les enfants d’Hadès. Ils seront respectivement incarnés par Olive Abercrombie et Levi Chrisopulos. À noter que le tournage de la saison 3 commencera très prochainement, d’après un communiqué de Disney+.

