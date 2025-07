Lecture Zen Résumer l'article

L’application Nintendo Today! a rappelé un détail amusant concernant la relation entre Mario et Peach. Les deux personnages sont juste « amis », contrairement à ce que pensent les joueurs.

Les tabloïds sont en ébullition… ou peut-être bien en PLS. Depuis des années et des années, la relation partagée par Mario et Peach fait l’objet de nombreuses rumeurs. Sont-ils en couple ? Entretiennent-ils une idylle cachée ? S’agit-il d’une relation libre ? De nombreux éléments illustrent ces théories : comment un simple plombier peut-il quitter son traintrain quotidien pour voler au-secours d’une princesse d’un royaume étrange ? Pourquoi irait-il risquer sa vie pour une inconnue ? Il doit forcément y avoir une explication.

De son côté, Peach sème le trouble. Elle n’hésite jamais à déposer un tendre baiser sur la joue de Mario (qui rougit en conséquence), tandis qu’elle a pris l’habitude de crier son nom pour appeler au secours. Certes, ces dernières années, on a assisté à une évolution de son rôle : elle est passée de simple demoiselle en détresse à véritable héroïne — que ce soit dans le film d’animation ou dans sa propre aventure disponible sur Switch et Switch 2. Il n’empêche, on ne peut nier le fait que les deux personnages sont proches. Mais sont-ils si proches ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Non, Mario et Peach ne sont pas en couple (selon Nintendo)

Nintendo a apporté une clarification notable, depuis son application Nintendo Today!, indique ce tweet publié le 24 juillet (via GamesRadar+). « La Princesse Peach et Mario sont de bons amis et ils s’aident quand ils le peuvent. » Cette précision pourra paraître étonnante aux yeux de certains, au regard du comportement des deux intéressés, ainsi qu’à de précédentes communications. Le 14 février 2014, par exemple, Nintendo of America souhaitait une joyeuse fête de la Saint-Valentin à Mario et Peach. Peut-être auraient-ils rompu depuis ? Ce serait terrible.

On aime à croire que Peach a tout simplement friendzoné Mario. Ce serait un arc narratif assez rigolo à raconter : après avoir passé sa vie à sauver Peach, cette dernière a préféré ne pas donner suite à ces avances. Et maintenant qu’elle est une femme beaucoup plus indépendante, elle n’a plus la tête à ça. On notera d’ailleurs que la formulation matérialise cette évolution de Peach. Auparavant, Nintendo aurait pu écrire « Mario aide Peach quand il le peut ».

Peach et Mario le jour de la Saint-Valentin // Source : Nintendo of America

Cela étant, les gossip ne peuvent s’arrêter à cette simple phrase anodine. D’aucuns pourraient croire que Mario et Peach sont bel et bien en couple, mais dans le dos de Nintendo. Il est par ailleurs tout autant possible de prêter une relation sentimentale à d’autres personnages de l’univers de Mario. Ce dernier est peut-être tombé follement amoureux d’Harmonie lors de son aventure Super Mario Galaxy. Mais peut-être est-ce Luigi le véritable tombeur du Royaume Champignon : sa maladresse ne serait qu’apparence pour charmer les dames. Ne négligeons pas non plus le côté badboy de Wario et Waluigi : ils empilent les red flags, mais le danger sait être attirant. Tant que rien n’est confirmé, tout est possible.

En tout cas, ce n’est pas la première fois que Nintendo partage quelques éléments — croustillants — sur la vie privée de Mario. Il y a quelques années, la firme avait indiqué que sa mascotte n’était pas plombier mais sportif (avant de se raviser). On a appris aussi que Mario frappait Yoshi dans Super Mario World. Au point d’imaginer aujourd’hui le scénario suivant : Peach a quitté Mario pour maltraitance animale. Il paraît que les magazines People sont sur le coup.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama