La saison 3 d’À l’ombre des magnolias est maintenant sur Netflix. Vous n’avez jamais lancé le moindre épisode de cette série et vous vous demandez si elle est faite pour vous ? Réponse.

Oui, le cocooning est plutôt réservé à l’automne et à l’hiver. Mais il y a des séries TV qui nous offrent ce plaisir aussi pour l’été. En voici l’une d’elles. Sans doute avez-vous remarqué l’entrée d’À l’ombre des magnolias (Sweet Magnolias) dans le top 10 de Netflix, en cette fin juillet : la saison 3 vient d’arriver, avec 10 nouveaux épisodes.

Si vous ne connaissez pas, il y a des chances que vous tombiez sous le charme coloré et terriblement agréable — avec un titre dont la quiétude qui ne ment pas.

De quoi parle la série Netflix ?

Bienvenue dans la ville de Serenity — oui, sérénité, littéralement. Trois amies de longue date sont au cœur d’À l’ombre des magnolias : Maddie, Dana et Helen. Elles forment un trio qui s’aime et se soutient depuis l’enfance.

Au tout début de la série, ce soutien se catalyse notamment autour de Maddie : fraichement sortie d’un divorce difficile, elle cherche à se reconstruire, et notamment à retrouver du travail, tout en gérant trois ados qui ne vivent pas forcément bien la séparation. Son mari, quant à lui, est en couple avec celle qui était sa maitresse, enceinte. De son côté, Helen est une brillante avocate, qui vient également d’acheter une grande maison pour la transformer en spa (avec la volonté d’inclure ses amies dans l’aventure). Dana, elle, est chef cuisinière et tient son propre restaurant.

À l’ombre des magnolias est une série douce, tant elle met l’accent sur l’amitié, la romance et le quotidien. À l’image de Virgin River, finalement, c’est une série calme, qui peut faire du bien par sa tranquillité (l’atmosphère musicale est, d’ailleurs, relativement proche, même si la ville Serenity est moins « en pleine nature » et, la vie, bien plus urbaine). Les fans ont aussi tendance à comparer À l’ombre des magnolias à la série, plus ancienne, Gilmore Girls (aussi sur Netflix). On trouve aussi des similarités avec Toujours là pour toi (Firefly Lane), pour les parcours de vie d’une amitié entre femmes qui dure à travers le temps.

Combien de saisons ?

La série Netflix compte, à ce jour, 3 saisons de 10 épisodes. Le renouvellement pour une saison 4 n’a pas encore été annoncé. Les épisodes font généralement une cinquantaine de minutes.

La distribution

Brooke Elliott, Joanna García, Heather Headley, Jamie Lynn Spears…

Côté casting, vous retrouverez la géniale Brooke Elliott, qui était l’héroïne de la série juridique aux touches fantastiques Drop Dead Diva. JoAnna Garcia Swisher a été vue récemment dans The Astronaut Wives Club ou Once Upon a Time, et Heather Headley dans Chicago Med. Au casting, vous retrouverez aussi Jamie Lynn Spears, au nom bien sûr familier (oui, c’est la soeur de Britney Spears). Il y a aussi Chris Klein, dont le visage parlera à ceux qui regardaient The Flash.

Où a été tourné À l’ombre des magnolias ?

La ville de Serenity, censée se situer en Caroline du Sud aux États-Unis, n’existe pas réellement. En réalité, les scènes sont tournées à Covington, dans un autre État américain, la Géorgie. Pour l’anecdote, c’est aussi là qu’était tournée The Vampire Diaries.

Le restaurant tenu par Dana s’appelle, dans la vraie vie, le Mystic Grill. Et bien que ce soit difficile à observer tant la mise en scène varie, le lieu apparaît également, donc, dans The Vampire Diaries. Oui, c’est le crossover que vous n’attendiez pas.

Sweet Magnolias, le livre de Sherryl Woods

La série Netflix est adaptée d’une série de livres du même nom (Sweet Magnolias) en VO. C’est la showrunneuse de l’adaptation, d’ailleurs, qui est l’autrice des ouvrages. Il y a 10 tomes. Là encore, c’est une similarité avec quelques séries du même genre (Virgin River, Toujours là pour toi…).

