Lecture Zen Résumer l'article

Ce 30 juillet 2025, une nouvelle extension avec deux boosters sera disponible sur Pokémon TCG Pocket. Il s’agit de Sagesse entre Ciel et Mer, qui marquera l’arrivée de Lugia et Ho-Oh dans le jeu.

Les fans de Pokémon Argent/Pokémon Or vont être ravis : leurs Pokémon légendaires préférés vont enfin arriver dans Pokémon TCG Pocket. The Pokémon Company a annoncé une nouvelle extension, Sagesse entre Ciel et Mer. Arrivée prévue ce mercredi 30 juillet 2025.

Les Pokémon qui seront disponibles dans Sagesse entre Ciel et Mer

C’est la deuxième génération qui fait vraiment son apparition dans Pokémon TCG Pocket avec l’extension Sagesse entre Ciel et Mer. Elle comprend des Pokémon légendaires, mais aussi les starters de la région de Johto.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Voici une partie des cartes annoncées par le jeu dans la bande-annonce de l’extension :

Lugia EX ;

Ho-Oh EX ;

Germignon, Macronium et Méganium ;

Héricendre, Feurisson et Typhlosion ;

Kaiminus, Crocrodil et Aligatueur ;

Pichu ;

Mélo, Mélofée et Mélodelfe ;

Magicarpe et Léviator (non EX) ;

Togepi, Togetic et Togekiss ;

Évoli, Noctali EX et Mentali EX ;

Nouveaux supporters : Célesta et Silver ;

Nouveaux outils : Foulard de Sauvetage ;

Nouveaux objets : Échange Élémentaire.

Les starters de Johto seront disponibles dans Sagesse entre Ciel et Mer. // Source : The Pokémon Company

L’extension sera disponible à partir du mercredi 30 juillet 2025 à 8 heures du matin, heure française. Au total, ce sont plus de 200 cartes qui sont à collectionner (et à jouer !) dans ces deux boosters.

Les autres nouveautés de Pokémon TCG Pocket qui arrivent

Pokémon TCG Pocket profite de cette mise à jour pour refondre son système d’échange. Sur le blog de The Pokémon Company, on apprend que « les Jetons Échange seront retirés du jeu et il ne sera plus nécessaire de recycler les cartes pour effectuer des échanges ». En fait, il faudra utiliser de la Poudre Éclat pour échanger des cartes (raretés trois et quatre diamants et une étoile). Les joueurs recevront automatiquement deux fois plus de Poudre Éclat lorsqu’ils obtiendront une carte déjà présente dans leur Cartodex. Les Jetons Échange qu’ils possèdent déjà pourront être échangés contre des Sabliers Booster et de la Poudre Éclat, dans la boutique.

Les échanges de Jetons Échange et les cartes recherchées dans « Pokémon TCG Pocket ». // Source : The Pokémon Company

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui arrive, la fonction « Cartes recherchées ». Vous pourrez indiquer les cartes que vous cherchez lorsque vous faites des échanges avec d’autres joueurs. Jusqu’à 20 cartes pourront être ajoutées à cette liste (depuis le menu Collection). Vous pourrez en afficher trois sur votre profil.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama