Electronic Arts a diffusé la première bande-annonce de Battlefield 6, son futur jeu de tir orienté multijoueur et ultra-ambitieux. La date de sortie n’a pas été communiquée, mais aurait semble-t-il fait l’objet d’une fuite en provenance d’un canal officiel.

Le jour est arrivé : Electronic Arts a levé le voile sur Battlefield 6 avec une bande-annonce époustouflante, qui en met déjà plein les yeux (spoiler : c’est la guerre) — réalisée avec le moteur du jeu. Le communiqué reçu par Numerama renseigne sur l’existence de la Pax Armata, une milice privée qui menace de déclencher un immense conflit global. Elle sera a priori au cœur de la campagne solo, qui ne sera qu’une infime partie du contenu de Battlefield 6.

Ce premier trailer est en réalité une prise de rendez-vous pour une date bien plus importante : le 31 juillet 2025, Electronic Arts convie les fans à une présentation en direct du mode multijoueur (à 20h30, heure française). « Ce livestream dévoilera les fonctionnalités multijoueur tant attendues de Battlefield 6 et expliquera les raisons pour lesquelles il s’agit du titre le plus ambitieux de l’histoire de la série », indique la firme américaine.

EA n’a pas donné la date de sortie de Battlefield 6… ou presque

On notera que Electronic Arts et Battlefield Studios n’ont pas voulu partager — encore — la date de sortie de Battlefield 6. Mais elle aurait, semble-t-il, fait l’objet d’une fuite en provenance d’un canal officiel, rapporte Eurogamer dans un article publié le 24 juillet. Sur la page concernant les mentions légales de l’édition standard (inaccessible alors que nous écrivons ces lignes le matin du 25 juillet), on peut lire cette phrase liée à une offre de précommande : « Cette offre promotionnelle expire le 10 octobre. Le code expirera le 10 octobre 2027. » Battlefield 6 serait donc disponible à compter du 10 octobre 2025.

Cette date du 10 octobre semble corroborée par des indiscrétions signées billbil-kun — toujours très bien renseigné. Dans un article partagé le 23 juillet, il indique : « Le groupe Telegram 1BF, connu pour ses fouilles dans le launcher EA App, a repéré une date de sortie fixée au 10 octobre 2025, ainsi qu’une édition spéciale nommée Phantom Edition. Une bêta ouverte serait également prévue dès le mois d’août. »

Battlefield 6. // Source : Electronic Arts

Ce calendrier paraît plausible pour plusieurs raisons. La première est liée au champ libre offert par Rockstar Games, qui ne lancera GTA 6 qu’en mai 2026. Même si le genre est totalement différent, Electronic Arts n’aurait pas osé s’y frotter. La deuxième est liée aux habitudes de la saga : historiquement, beaucoup d’opus sont parus à la même période.

On rappelle que Electronic Arts joue gros avec Battlefield 6. La multinationale a carrément mobilisé plusieurs studios pour pondre le FPS le plus ambitieux possible, avec un retour aux sources. L’idée est d’éviter un désastre comparable à Battlefield 2042. La première bande-annonce donne le ton.

