La nouvelle série française, avec Isabelle Adjani, cartonne actuellement sur Netflix depuis sa sortie, le 9 juillet 2025. Si vous avez déjà dévoré ces 6 épisodes remplis de suspense, voici 4 séries comme Soleil Noir à découvrir en streaming.

Chaque été, depuis des décennies, la France avait généralement droit à sa saga de l’été, mélangeant soap opera et thriller, qui tenait les téléspectateurs en haleine sur plusieurs semaines. Désormais, Netflix semble avoir pris le relais avec des séries tout aussi ensoleillées et remplies de mystères.

Le dernier exemple en date se nomme Soleil Noir et squatte le sommet du top 10 depuis sa sortie, le 9 juillet 2025. Une mini-série en seulement 6 épisodes, que vous avez probablement déjà engloutie. Pour continuer sur votre lancée, voici 4 séries similaires à voir en streaming.

Un Couple parfait sur Netflix

Isabelle Adjani qui joue dans une production française comme Soleil Noir, on a l’habitude. Mais l’entendre parler un anglais approximatif dans une série étrangère, aux côtés de Nicole Kidman, ça, c’est déjà plus rare. La célèbre actrice a ainsi tenu un rôle crucial dans les 6 épisodes d’Un Couple parfait, centrés sur un mariage tournant à la catastrophe.

La cause ? Un corps sans vie a été retrouvé sur la plage, à quelques heures de la cérémonie. Tous les invités se transforment alors brutalement en suspects… Adapté d’un roman d’Elin Hilderbrand, ce Cluedo chez les riches nous emmène au soleil, entre deux secrets de famille bien cachés. Un petit plaisir coupable, satirique à souhaits, qui nous réserve même une fin savoureuse.

The Waterfront sur Netflix

Soleil Noir met en scène un empire familial indétrônable, dans le domaine floricole. Pour changer d’ambiance, en restant dans un univers tout aussi fortuné, vous pouvez embarquer à bord des bateaux de la famille Buckley, qui règnent sur la pêche locale, l’industrie ou la restauration. Sous la direction du patriarche, Harlan, les enfants de la fratrie doivent ainsi maintenir à flots leur prestigieuse entreprise.

Entre le soap opera et le drame familial, The Waterfront bénéficie surtout d’un casting de haute volée, à défaut de nous offrir un scénario pleinement convaincant. Une version adulte de Newport Beach, parfaite pour débrancher son cerveau en période de canicule, le temps de 8 petits épisodes.

La Casa de las Flores sur Netflix

Dans Soleil Noir, les plus belles fleurs cachent les plus sombres secrets. Mais les intrigues rocambolesques de la série française feraient pâle figure à côté du soap opera mexicain ultime : La Casa de las Flores. On y découvre les personnages hauts en couleur de La Mora, une importante famille de fleuristes qui cache de nombreux cadavres sous ses beaux parterres parfaitement rangés. Et lorsqu’un drame survient, leur vie en apparence idyllique vole soudainement en éclats…

Comme dans Soleil Noir, il est évidemment question d’héritage, d’enfants cachés et de talents insoupçonnés dans cette saga en trois saisons, qui met en valeur des personnages féminins et LGBTQIA+ complexes à souhaits. Ne vous fiez pas à l’apparence parfois nunuche de la série : c’est une petite perle, dont chaque épisode porte le nom d’une fleur, symbolisant une morale à retenir. Malin.

Cat’s Eyes sur Prime Video

On triche un peu en vous recommandant une série qui n’est pas disponible sur Netflix, on le sait. Mais c’est pour la bonne cause, à savoir retrouver les talentueux Claire Romain et Simon Ehrlacher dans un tout autre registre : celui de Cat’s Eyes. On y suit les aventures de trois sœurs qui décident de se transformer en voleuses d’art, afin de récupérer les œuvres de leur père, disparu dans de mystérieuses circonstances.

Elles courent alors sans relâche sur les toits de Paris, multipliant les opérations délicates au Louvre ou sur la tour Eiffel. Fun, légère et franchement addictive, Cat’s Eyes était l’une des belles surprises françaises de l’année 2024. Pourtant, cette adaptation du fameux manga de Tsukasa Hōjō aurait pu être un désastre total. Mais Tamara, Alexia et Sylia ont finalement réussi à nous embarquer avec elles dans leurs méfaits particulièrement bien orchestrés. Et bonne nouvelle : une saison 2 est déjà prévue.

