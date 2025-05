Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 d’Andor est déjà à mi-chemin, avec six épisodes diffusés en streaming. Dans deux semaines, les six derniers seront en ligne. Le bon moment pour enchainer ensuite avec le film Rogue One, qui se passe juste après.

Déjà deux semaines que la saison 2 d’Andor est diffusée en streaming, avec six épisodes disponibles au visionnage. Et quelle saison 2 ! Elle domine de la tête et des épaules toutes les autres séries Star Wars en live action. Il ne reste désormais plus que deux semaines à attendre et l’aventure de Cassian Andor sera achevée.

Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai : ses péripéties se poursuivent ensuite dans un film dérivé, Rogue One, qui se déroule chronologiquement après, mais sorti au cinéma avant — vous suivez ? C’était en 2016. Sans aucun doute, Rogue One est l’un des meilleurs longs-métrages Star Wars depuis le rachat par Disney de Lucasfilm, studio qui possède la franchise.

Ben Mendelhson, qui jouait dans Rogue One, revient dans la saison 2 d’Andor. // Source : Lucasfilm

Comment revoir le film Rogue One ?

Si vous désirez le revoir en streaming ou si vous ne le connaissez pas encore, bonne nouvelle ! Rogue One est disponible à la lecture sur Disney+ — si vous regardez légalement Andor en ce moment, vous n’aurez donc rien de plus à payer, puisque l’abonnement Disney+ vous donne accès à la série TV et à l’ensemble de l’audiovisuel star warsien.

Comme Andor, qui aborde frontalement des sujets difficiles comme le viol et puise dans de sombres évènements historiques pour bâtir son récit, Rogue One est une œuvre d’une grande maturité, dans laquelle la saga spatiale vient percuter de plein fouet la tragédie politique. Le résultat ? Un excellent moment de cinéma, tout simplement.

