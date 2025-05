Lecture Zen Résumer l'article

Le huitième épisode de la saison 2 d’Andor donne enfin la source d’inspiration d’une réplique célèbre de Star Wars, grâce au film Rogue One, sorti il y a près de dix ans.

C’était il y a pratiquement une décennie. Rogue One sortait au cinéma et, de l’avis général, le film signé Gareth Edwards devenait l’une des plus franches réussites de Disney+ depuis le rachat de la licence Star Wars. Un film épique et dramatique, dans lequel une réplique forte a frappé les esprits : « Rebellions are built on hope », traduit en français par « l’espoir est à la base de toutes les rébellions ».

Dix ans plus tard, voilà que la série télévisée Andor — qui se déroule avant les évènements de Rogue One — livre une origin story à cette inspirante ligne de dialogue, sur laquelle s’est forgée l’Alliance face à l’Empire galactique. C’est à l’occasion de la diffusion de l’épisode 8 de la saison 2 d’Andor que cette explication est arrivée, le 7 mai 2025, en pleine accélération de l’intrigue, avant le dénouement final.

Attention : la suite contient des spoilers sur Andor et Rogue One.

« L’espoir est à la base de toutes les rébellions »

Souvenez-vous : lorsqu’ils se trouvent sur la petite lune de Jedha à la recherche de Saw Gerrera, dans le film Rogue One, Cassian Andor explique à Jyn Erso qu’il n’est pas tout à fait certain de savoir si la piste qu’ils suivent permettra de le retrouver. Il l’espère, ce qui fait immédiatement tiquer sa partenaire : « Tu espères ? », lui dit-elle. Cassian Andor rétorque alors aussitôt : « l’espoir est à la base de toute rébellion ».

Malgré le regard circonspect qu’elle montre face à l’aplomb de Cassian Andor, la phrase a fait mouche dans l’esprit de Jyn Erso puisque, beaucoup plus tard dans le long-métrage, elle ressort cette réplique pour inciter les rebelles rassemblés sur Yavin IV à passer à l’action contre l’Étoile Noire, à dérober les plans et à exploiter la faille secrète qui existe à l’intérieur pour la détruire : « L’espoir est à la base de toutes les rébellions. »

Une réplique culte de Rogue One qui revient dans Andor

Si Jyn a été influencée par Cassian, en lui piquant sa phrase, il s’avère que le héros rebelle ne l’a pas inventée dans son coin. La série Andor révèle qu’il l’a précédemment entendue de la bouche de quelqu’un d’autre. En l’espèce, il s’agit de l’agent d’accueil Thela, joué par le Français Stefan Crepon (Le Bureau des légendes, Lupin), un habitant de la planète Ghorman, gravement menacée d’extinction par l’Empire.

Dans cette scène, Cassian s’aperçoit que Thela, à sa façon, aide la résistance locale contre l’Empire, par de petites actions, anodines en apparence, mais qui compte. Ainsi, Thela lui confie qu’il n’a jamais enregistré Cassian dans la base de données des clients de l’hôtel, y compris sous la fausse identité avec laquelle il s’était présenté. Thela a visiblement saisi qui était Cassian, ou on lui a passé le mot.

Avant de partir, et comme il y a peu de chance qu’il repasse sur Ghorman avec la dégradation rapide de la situation, Cassian formule l’espoir que le jeune homme s’en sorte, comme la population. Un espoir auquel s’accroche Thela, qui lui lance la fameuse ligne de dialogue. C’est alors que la caméra s’attarde sur leurs visages. Les regards se croisent, en silence, et en disent davantage que les mots ne pourraient le formuler. Ils ne se reverront plus.

