Disney étant propriétaire de Lucasfilm depuis presque dix ans, c’est sur sa plateforme de SVOD Disney+, en streaming légal, que vous retrouverez la quasi-totalité des films et des séries sur Star Wars.

La sortie de la série Andor, produite par Lucasfilm pour Disney+, est toute proche. Les douze épisodes qui sont prévus avec la première saison vont peut-être vous donner envie de vous refaire les films et les autres séries télévisées. En la matière, les choses sont extrêmement simples : si vous voulez voir Star Wars en streaming légal, tout se passe sur Disney+.

Disney+ est le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du géant du divertissement et c’est lui qui possède Lucasfilm. Le studio américain a été racheté en 2012. Dans la foulée, Disney annonçait la mise en chantier d’une troisième trilogie. Depuis, l’exploitation de la licence Star Wars s’est étendue à la production de séries télévisées.

Il y a presque tout Star Wars sur Disney+

La plateforme accueille la trilogie initiale (Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi), la prélogie (La Menace fantôme, L’Attaque des clones, La Revanche des Sith) et deux des trois films de la postlogie (Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi). Ne manque qu’à l’appel, pour la saga Skywalker, que le tout dernier film : L’Ascension de Skywalker.

Pourquoi l’épisode IX manque-t-il à l’appel ? Car Disney+ doit tenir compte de la chronologie des médias. L’Ascension de Skywalker étant sorti dans les salles de cinéma françaises le 18 décembre 2019, il doit être disponible en streaming à compter du 18 décembre 2022. Pour un service comme Disney+, il fallait observer un délai de trois ans avant la réforme de la chronologie.

On trouve presque toutes les œuvres audiovisuelles de Star Wars sur Disney+. Presque toutes. Source : Lucasfilm

Les trois autres films périphériques sont aussi disponibles, à savoir The Clone Wars, Rogue One et Solo. Par contre, n’escomptez pas voir The Star Wars Holiday Special, aussi appelé Au temps de la guerre des étoiles. Ce téléfilm est renié par le père de Star Wars, George Lucas, et Disney+ ne le propose évidemment pas. Rares sont les personnes à l’avoir vu.

C’est aussi sur Disney+ que vous retrouverez toutes les séries télévisées, qu’elles soient animées ou en prises de vues réelles : The Clones Wars, Rebels, Resistance, The Mandalorian, The Bad Batch, Le Livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Vous avez aussi accès à des œuvres atypiques, comme Visions, qui est un hommage de l’animation japonaise à la saga.

Pour qui veut aller plus loin, la plateforme fournit du contenu additionnel sur l’univers, dont des documentaires et des courts métrages, mais aussi les téléfilms dérivés que sont L’Aventure des Ewoks et La Bataille d’Endor. Citons aussi Droïdes : Les Aventures de R2-D2 et C-3PO et le dessin animé Ewoks. Mais on entre ici sur des territoires presque méconnaissables.

Quels films et séries Star Wars arrivent sur Disney+ ?

La série Andor est celle qui va arriver en premier sur Disney+ parmi tous les projets qu’ont Lucasfilm et Disney. On attend aussi Tales of the Jedi pour l’automne 2022 et, à la fin de l’année, L’Ascension de Skywalker. Ahsoka, The Acolyte et les autres projets seront diffusés à partir de 2023. Nous avons une synthèse de tous les films et séries Star Wars que Disney prévoit.

Ahsoka est une future série télévisée en prises de vues réelles consacrée à la jedi, ancienne apprentie d’Anakin Skywalker. // Source : Disney+

Dans quel ordre regarder les films Star Wars ?

Vous connaissez l’ordre chronologique des films et l’ordre de sortie au cinéma. Il en existe d’autres. Le plus intéressant est sans doute l’ordre à la machette. Il consiste à insérer la prélogie au cours du visionnage de la trilogie initiale, pour faire un effet de flash-back. Évidemment, cela devient de plus en plus dur de donner un ordre idéal, car il y a de plus en plus de films et de séries. Voici l’ordre idéal dans lequel regarder les films Star Wars.

