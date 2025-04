Lecture Zen Résumer l'article

Dès le premier épisode de la saison 2 d’Andor, la production a décidé frapper fort avec une scène qui convoque l’histoire et le nazisme. Une manière symbolique de souligner l’horreur de l’Empire galactique et de suggérer le destin funeste d’une population.

Ce n’est pas vraiment un mystère. Dans Star Wars, la représentation visuelle et symbolique de l’Empire galactique repose sur l’esthétique de l’Allemagne nazie pour souligner son caractère totalitaire et fasciste. Les couleurs dominantes du drapeau (rouge, blanc et noir) sont ainsi reprises dans La Guerre des étoiles de façon à les associer à cette dictature de science-fiction.

Idem pour les stormtroopers, l’infanterie principale de l’Empire. Ils s’inspirent de la Sturmabteilung, une unité paramilitaire qui évoque les Sturmtruppen (des troupes d’assaut allemandes lors de la Première Guerre mondiale). Le mot Sturmabteilung reprend l’idée de « tempête » (« Sturm »), comme dans celui de stormtroopers (« storm »). Et cela évoque aussi l’assaut militaire.

D’autres exemples existent, mais on peut en rajouter un tout récent, mis en scène dans la saison 2 d’Andor, dont la diffusion en streaming sur Disney+ a commencé ce mercredi 23 avril avec la sortie des trois premiers épisodes. Le lien entre Andor et l’Allemagne nazie est plus particulièrement présent dès le premier épisode.

La suite de l’article contient des spoilers du premier épisode de la saison 2 d’Andor. N’allez pas plus loin si vous n’êtes pas à jour.

Une réunion impériale top secrète pour parler du sort de la planète Ghorman

En milieu d’épisode, on découvre un fortin perché tout en haut d’une montagne. Au milieu d’un décor enneigé, la caméra glisse vers le bâtiment avant que la voix d’Orson Krennic, le directeur impérial chargé de la construction de l’Étoile Noire, vienne rompre le silence. Il donne ses instructions, et elles sont d’une extrême rigueur.

Pas de prise de notes, pas d’archive, pas de mention dans les agendas. Et les droïdes ? Ils auront tous la mémoire effacée à la fin de la réunion. Les collègues et les superviseurs qui ne sont pas conviés cette rencontre ? Ils n’ont pas à en connaître. Cette réunion rassemblant une douzaine de responsables (Dedra Meero et Lio Partagaz sont là) n’a jamais eu lieu, en clair.

Même les plus hauts dignitaires de l’Empire, comme Tarkin ou Yularen, qui sont pourtant plus gradés que la plupart des participants, sont tenus à l’écart. Ils seront prévenus directement par l’empereur, « quand il le jugera nécessaire », précise Krennic à son auditoire. Une fois le cadre posé, l’intéressé rentre dans le cœur du sujet. L’avenir d’une planète : Ghorman.

Orson Krennic, lors de la réunion. // Source : Lucasfilm

Il s’avère qu’elle est « considérée comme une planète du plus haut intérêt pour l’Empire », parce que son sous-sol « renferme un certain minéral ». Minéral qui serait clé pour un vaste projet « d’indépendance énergétique total », dont Krennic le présente comme le « rêve de l’empereur ». Mais les obstacles sont nombreux et Ghorman en fait partie.

Car le minéral en question, la kalkite, se trouve sur Ghorman à l’état naturel et en abondance — mais à des profondeurs importantes. Certes, l’Empire a travaillé sur une déclinaison synthétique ; il a aussi étudié des alternatives et des dérivés. Mais cela coûte trop de temps et d’argent vu le planning (finir le projet énergétique dans les trois ans).

Or, au fil de la discussion, le spectateur comprend que ce n’est pas vraiment pour un projet énergétique que tout cela est organisé, mais bien pour l’Étoile Noire, dont l’existence n’est même pas mentionnée à la réunion. La kalkite doit en effet servir « à recouvrir les lentilles des réacteurs » et, le problème, c’est que l’extraction de cette roche est très invasive.

Orson Krennic pilote le projet de l’Etoile Noire, comme on le voit dans Rogue One, qui se situe après. Le projet énergétique n’est qu’une couverture. // Source : Disney+

Concrètement, le mode de vie de la population serait en péril. La structure même de Ghorman en souffrirait au point de devenir instable. De l’aveu même de Krennic, l’excavation pourrait conduire à la « destruction totale » du monde. Que faut-il faire ? Un « exode massif » des 800 000 locaux est évoqué, mais il pourrait y avoir des « possibilités différentes. »

Plusieurs options sont envisagées, mais Orson Krennic prévient que si une piste alternative à la kalkite n’est pas trouvée, « nous allons devoir contrôler Ghorman d’une main suffisamment ferme pour réduire au silence toute forme de résistance ». Parce qu’on ne badine pas avec le rêve de l’empereur, qui vise à « consolider durablement le pouvoir impérial. »

Un écho à un épisode du Troisième Reich

Si vous avez vu l’épisode et parcouru depuis Internet, peut-être avez-vous croisé certaines publications sur les réseaux sociaux comme Reddit. Des messages ont établi un parallèle entre cette scène dans Andor, dans laquelle l’Empire complote contre Ghorman, avec un évènement historique : la conférence de Wannsee.

« La réunion du groupe de planification impérial sur Ghorman est la scène la plus ouvertement nazie que je me souvienne avoir vue dans Star Wars. Je sais que Empire = nazis de l’espace, mais cette scène était si explicite qu’elle méritait d’être soulignée », développe par exemple concorddank. « Tout cela me donnait des frissons. »

Les participants à la conférence de Wannsee. // Source : Wikipédia

Il s’avère que la conférence de Wannsee est justement le théâtre de la mise au point de « l’organisation administrative, technique et économique de la ‘solution finale de la question juive’ voulue par Adolf Hitler ». La réunion a rassemblé quinze responsables du Troisième Reich, de différents organes de l’Allemagne nazie.

D’autres internautes ont d’ailleurs souligné que cette scène dans Andor leur a fait penser au téléfilm Conspiration de 2001 avec notamment Kenneth Branagh, Stanley Tucci et Colin Firth à la distribution. Le film était lui-même un remake d’un film allemand sorti quinze ans plus tôt (La Conférence de Wannsee).

Cette référence à Conspiration et à ce tournant de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale (même si la Shoah était déjà en cours au moment de la conférence) est assumée et volontaire. Le showrunner Tony Gilroy l’a dit à The Hollywood Reporter. Une référence historique et cinématographique, mais le signe d’un destin funeste pour Ghorman.

En effet, compte tenu de la volonté de l’Empire à voir advenir l’Étoile Noire, et puisque cette superstructure va effectivement voir le jour ultérieurement, la planète se prépare à des moments difficiles. On le devinait déjà avec les différentes bandes-annonces déjà sorties. Le symbolisme de la scène achève de nous convaincre.

