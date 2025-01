Lecture Zen Résumer l'article

Après la série coréenne The Trauma Code : Appel à l’héroïsme sur Netflix, voici d’autres dramas médicaux à dévorer sur la plateforme de streaming.

The Trauma Code est une série médicale sous très haute tension, tout au long de ses 8 épisodes ajoutés sur Netflix le 24 janvier 2025. Pas étonnant que le k-drama soit en haut du top 10. Mais ces épisodes se dévorent vite : quels dramas coréens médicaux — pour rester dans le thème — regarder après ?

Dr Romantic

Le Dr. Kim était un chirurgien célèbre à Séoul, quand il décide de s’en aller pour un petit hôpital de la campagne coréenne. Là, il prend sous son aile deux jeunes médecins. Kang Dong Ju, brillant, mais dont la seule motivation est le rang social que lui confère son poste. Yun Seo Jeong, passionnée, mais épuisée par son passé. Dr Romantic est un k-drama réputé pour être très agréable à regarder. Vous aurez aussi le plaisir de revoir Lee Sung-kyung, dans un rôle bien différent de Weightlifting Fairy Bok-joo. Sans compter qu’il y a deux saisons, soit 37 épisodes en tout !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Hospital Playlist

Qui a dit qu’une série médicale ne pouvait pas être emplie de joie et de bonne humeur ? Hospital Playlist est un drama assez hors-du-commun. On y suit le quotidien mouvementé d’un groupe d’amis, devenus médecins. Mais plus sympathique encore : ils forment ensemble un groupe de musique. Si vous voulez passer du rire aux larmes plusieurs fois par épisode, vous apprécierez ce k-drama qui fait la part belle aux amitiés. Juste du baume au cœur, en somme.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Aux grands maux

Histoire d’amour et santé mentale : Aux grands maux est la série médicale qui ne parle pas de médecine, au sens où les patients ne sont pas tellement un sujet. On y suit surtout la vie de deux médecins, qui se connaissent depuis leur jeunesse. Tous deux, quand ils se recroisent à l’âge adulte, traversent alors une période extrêmement trouble. Ensemble, ils vont peu à peu se reconstruire, tout en questionnant aussi leur rapport à leur métier. C’était l’une des plus belles surprises de 2024, car le burnout, la dépression et le traumatisme y sont bien abordés ; mais aussi grâce à une superbe histoire d’amour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Doctors

Impossible de ne pas citer Doctors, parmi les dramas coréens médicaux les plus connus des fans. Il s’agit de l’histoire de Yu Hye Jeong, une jeune femme qui a énormément souffert durant son enfance et qui survit aujourd’hui comme elle peut. Quand elle croise la route de Hong Ji Hong, celui-ci la pousse à devenir médecin. Quelques années après, alors qu’elle est devenue neurochirurgienne, elle intègre un grand hôpital, un lieu rempli d’aléas et de compétition.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Daily Dose of Sunshine

La médecine, c’est aussi la santé mentale — la psychologie, la psychiatrie. Daily Dose of Sunshine fait le portrait d’une infirmière qui dédie sa vie à rendre le quotidien des patients d’un hôpital psychiatrique plus joyeux. Il y a des histoires de résilience, mais aussi des récits beaucoup plus durs et sombres. Un k-drama très singulier, aussi par son esthétique, et le choix de réalisation fort de représenter à l’écran ce qu’il se passe dans la tête des patients.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+