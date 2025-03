Lecture Zen Résumer l'article

Depuis plus de vingt ans, Grey’s Anatomy passionne ses fans avec des rebondissements à la pelle et des personnages devenus iconiques. Mais la série médicale n’a visiblement pas toujours respecté ses acteurs ni leurs consentements, comme l’a révélé Ellen Pompeo (Meredith Grey).

En 2005, une œuvre culte débarquait sur nos écrans pour la première fois : Grey’s Anatomy. Menée par la showrunneuse Shonda Rhimes (Bridgerton), cette série médicale continue de rassembler des milliers de fans chaque semaine, avec une saison 21 actuellement en cours de diffusion aux États-Unis.

En pleine promotion de sa nouvelle série, Good American Family, l’actrice Ellen Pompeo a toutefois révélé des secrets de tournage problématiques. L’interprète de Meredith Grey a ainsi confié au podcast Call Her Daddy qu’elle a dû simuler une scène de sexe dans la saison 2, sans avoir donné son consentement.

« J’étais en larmes pendant toute la scène »

« La scène était tellement pénible et embarrassante » : voilà comment Ellen Pompeo décrit l’un de ses souvenirs de la saison 2 de Grey’s Anatomy. Il s’agit d’une scène de sexe qu’elle a dû tourner avec T. R. Knight, l’un de ses amis les plus proches et l’interprète de George O’Malley.

Dans un long entretien accordé au podcast américain Call Her Daddy, elle raconte ainsi qu’elle a dû subir cette séquence durant laquelle elle était extrêmement mal à l’aise : « T. R. et moi sommes de très bons amis et nous avons dû tourner cette scène de sexe. Nous pleurions tous les deux. Il ne voulait pas la faire, et moi non plus. Quand nous l’avons tournée, c’était tellement mauvais. Et puis, la chaîne a estimé qu’il y avait trop de mouvements de va-et-vient. »

La comédienne explique alors que la scène a dû être retournée : « Dans ton pire cauchemar, tu dois le faire seulement une fois. Mais nous avons dû refaire cette scène merdique, deux fois. D’ailleurs, je n’ai jamais regardé cette scène, je ne sais pas comment elle a été réalisée ou montée. Mais j’étais complètement en pleurs pendant toute la durée de la scène, et c’était de vraies larmes. » Dans la série, Meredith finit en effet en sanglots, en demandant à George s’ils peuvent plutôt rester amis.

Le travail essentiel des coordinateurs et coordinatrices d’intimité

Cette anecdote de tournage n’est pas à prendre à la légère : il s’agit d’une véritable séquence non consentie, par aucun des deux acteurs impliqués. Si T. R. Knight ne s’est pas encore exprimé, le témoignage d’Ellen Pompeo, qui avait déjà évoqué le sujet en 2020, est grave.

La comédienne a même avoué que cette fameuse scène n’est pas isolée : « Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas faire à l’époque. Par exemple, je ne voulais pas non plus dire cette phrase de Meredith à Derek : « Pick me, choose me, love me ». […] Dans ces cas-là, on doit juste prendre sur soi et le faire quand même. » La star de Grey’s Anatomy, qui s’est finalement éloignée de la série médicale dès la saison 19, a même estimé qu’elle se sentait « comme un animal dans un zoo ».

L’entretien d’Ellen Pompeo reflète par ailleurs une réalité : celle des tournages réalisés sans la participation des coordinateurs et coordinatrices d’intimité, chargés de s’assurer que ce type de scènes ne se produisent justement jamais.

Meredith et George dans Grey’s Anatomy // Source : ABC

Depuis 2017 et les débuts du mouvement #MeToo, ce métier essentiel est heureusement de plus en plus mobilisé sur des productions de grande ampleur comme Bridgerton, Sex Education ou Normal People, pour ne citer qu’elles.

Leur rôle est désormais indispensable pour prendre en compte les besoins et les limites de chaque acteur et actrice, afin de tourner des scènes de sexe plus respectueuses du consentement de chacun. L’interview d’Ellen Pompeo rappelle donc à quel point leur travail est nécessaire, plus que jamais.

