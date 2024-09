Lecture Zen Résumer l'article

Le Grey’s Anatomy version espagnole cartonne déjà sur Netflix. Pour continuer sur votre lancée après Respira, voici 4 séries, médicales ou non, à voir en streaming : New Amsterdam, Élite, Hospital Playlist, ainsi que Good Doctor.

Grey’s Anatomy vous manque ? Alors, vous devriez adorer Respira, qui squatte déjà le top 10 de Netflix depuis sa sortie, le 30 août 2024. Cette série espagnole réunit les meilleurs ingrédients des narrations médicales, des diagnostics (presque) introuvables aux chirurgiens tourmentés, avec une touche caliente en supplément. Que voir sur Netflix après avoir englouti les 8 petits épisodes de Respira ?

New Amsterdam

Dans Respira, l’équipe se bat contre une privatisation de son établissement hospitalier et pour un système de santé plus juste. Une lutte qui rappelle celle de Max Goodwin, idéaliste au grand cœur de New Amsterdam, qui n’hésite pas à bouleverser l’administration pour améliorer la prise en charge de ses patients. Larmoyante et positive, cette série médicale en 5 saisons nous redonne foi en l’humanité et en la puissance du collectif, notamment grâce aux performances bienveillantes de Ryan Eggold (Blacklist) et Freema Agyeman (Sense8). Un véritable concentré d’amour.

Élite

Si Respira n’a déjà plus de secrets pour vous, vous êtes forcément tombés sous le charme de ce casting à la plastique parfaite et aux ébats aussi fréquents que les arrêts cardiaques que leurs personnages doivent sauver. Cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal, le créateur de Respira, Carlos Montero, n’est autre que celui d’Élite, autre série espagnole à succès du catalogue Netflix, également connue pour son amour de l’érotisme. Situé cette fois dans un lycée huppé, avec des meurtres non élucidés en pagaille, ce teen drama enchaîne les clichés comme les perles pendant 8 saisons absurdes, parfaites pour un petit plaisir coupable automnal.

Hospital Playlist

Beaucoup plus posée et moins sulfureuse que Respira, Hospital Playlist ressemble à un petit chocolat chaud dégusté au coin du feu, une sorte de réconfort immédiat et nécessaire. On y suit cinq médecins, liés depuis leurs études. Si tout les oppose au premier abord, leur amour de la musique les réunit régulièrement, leur permettant de faire une petite pause dans le chaos de leur vie personnelle et des parcours difficiles de leurs patients. Un drama coréen tout doux, aux interludes musicaux vraiment originaux.

Good Doctor

Au rayon des séries médicales, plusieurs monuments se distinguent au Panthéon. On pense évidemment à Grey’s Anatomy ou à Urgences, mais aussi à deux autres incontournables du petit écran : Dr House et Good Doctor, toutes deux créées par David Shore. La petite dernière, adaptée d’une production coréenne, est portée par le charismatique Freddie Highmore (Charlie et la chocolaterie) dans le rôle principal.

Good Doctor met ainsi en scène Shaun Murphy, médecin sur le spectre autistique qui rêve de devenir chirurgien. Drôle et attachante, malgré des personnages à première vue antipathiques, cette série médicale a connu un véritable succès en France comme aux États-Unis, puis vient tout juste de tirer sa révérence, après 7 saisons. De quoi se consoler des 8 petits épisodes de Respira.

