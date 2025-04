Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 3 avril 2025, les abonnés Netflix peuvent enfin découvrir le nouveau Grey’s Anatomy de la plateforme de streaming : Pulse. La série médicale s’appuie notamment sur des acteurs et actrices bien connus du petit écran, que vous avez forcément déjà vu quelque part.

Grey’s Anatomy, Good Doctor, Respira, Dr House, New Amsterdam… Les séries médicales sont toujours l’assurance d’un succès d’audience, avec généralement de multiples saisons à la clé. Pulse entre parfaitement dans cette catégorie : la nouvelle production anglophone de Netflix s’est ainsi hissée au sommet du top 10 dès sa sortie, le 3 avril 2025.

Parmi les raisons du succès de ces 10 épisodes palpitants (vous l’avez ?), on peut évidemment évoquer un argument de taille : des acteurs et actrices que l’on connaît déjà très bien. Si leurs visages vous sont familiers, mais que vous n’arrivez pas à vous souvenir de leurs noms ou de leurs précédentes apparitions dans des séries, voici donc le guide parfait pour vous.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Willa Fitzgerald (Danny Simms)

Oubliez Meredith Grey : voici Danny Simms, la nouvelle médecin badass du petit écran. Pour incarner cette forte personnalité, il fallait une actrice expérimentée. On retrouve alors Willa Fitzgerald, qui a déjà prouvé son talent dans de multiples genres.

Celle qui incarnait Claire Underwood dans sa jeunesse, dans House of Cards, s’est ensuite illustrée dans le domaine de l’action, avec la saison 1 de Reacher. On a également pu frissonner avec elle grâce à la série Scream, pour laquelle elle a tenu le rôle principal pendant deux saisons, avant d’incarner le personnage complexe de Madeline dans La Chute de la Maison Usher.

Willa Fitzgerald dans Pulse // Source : Jeff Neumann/Netflix

Colin Woodell (Xander Phillips)

Avant d’incarner le supérieur de Danny dans Pulse, contre qui elle porte d’ailleurs plainte pour harcèlement, Colin Woodell avait surtout marqué les esprits dans The Originals, le spin-off de Vampire Diaries. On a ensuite pu l’apercevoir dans Masters of Sex, Designated Survivor, The Flight Attendant ou encore The Continental, la série dérivée de John Wick.

Colin Woodell dans Pulse // Source : Netflix

Jessie T. Usher (Sam Elijah)

Le personnage de Sam dans Pulse vous semble presque trop calme et posé, malgré son humour ravageur ? C’est normal : Jessie T. Usher est plutôt habitué à la vitesse. L’acteur américain, qui joue ici dans la toute première série médicale de sa carrière, est ainsi majoritairement connu pour un rôle beaucoup moins positif : celui du super-héros corrompu A-Train, dans The Boys. Autant dire que le changement est légèrement surprenant.

Jessie T. Usher et Willa Fitzgerald dans Pulse // Source : Netflix

Justina Machado (Natalia Cruz)

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, et pourtant, Justina Machado possède un CV long comme le bras, rempli de séries cultes. Après avoir commencé avec le rôle marquant de Vanessa Diaz, dans Six Feet Under, l’actrice américaine a ainsi continué sur sa lancée en devenant le personnage principal de la sitcom One Day at a Time : Penelope Alvarez.

Son talent pour la comédie a ensuite été largement exploité dans des productions aussi diverses que Jane the Virgin, Reine du Sud ou encore Superstore. Fun fact : avant de devenir Natalia Cruz, la cheffe des urgences de Pulse, Justina Machado avait déjà interprété une autre Mme Cruz, le temps d’un épisode, dans… Urgences. La boucle est bouclée.

Justina Machado dans Pulse // Source : Netflix

Jack Bannon (Tom Cole)

Avis aux fans de Batman : vous avez forcément déjà croisé le regard plein d’empathie de Jack Bannon. Avant de rejoindre l’équipe médicale de Pulse, le comédien britannique avait ainsi démontré toute sa classe anglaise au cinéma dans Imitation Game, le biopic sur Alan Turing, avant d’endosser le prestigieux costume d’Alfred, le futur majordome de Bruce Wayne, dans la série Pennyworth, pendant trois saisons.

Jack Bannon dans Pulse // Source : Jeff Neumann/Netflix

Néstor Carbonell (Ruben Soriano)

Richard Alpert dans Lost, le maire de Gotham dans The Dark Knight, le shérif Alex Romero dans Bates Motel, Vasco Rodrigues dans Shogun… Depuis déjà quarante ans, Néstor Carbonell enchaîne les rôles dans des œuvres cultes.

Et du côté des séries médicales, l’acteur américain n’en est pas non plus à son coup d’essai. Avec Pulse, il ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc, après Scrubs et Dr House.

Néstor Carbonell (à gauche) dans Pulse // Source : Netflix

Jessica Rothe (Cass Himmelstein)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jessica Rothe n’hésite pas à faire le grand écart dans sa carrière de comédienne. L’actrice américaine a ainsi tenu un second rôle dans la comédie musicale La La Land, tout en devenant la star de la saga d’horreur Happy Birthdead.

Les fans de romances, eux, l’auront peut-être reconnue grâce à un personnage très important de Virgin River : Sarah, la mère de Mel, dont on connaît enfin le destin dans la saison 6.

Willa Fitzgerald et Jessica Rothe dans Pulse // Source : Jeff Neumann/Netflix

Arturo Del Puerto (Luis)

Le visage d’Arturo Del Puerto vous dit quelque chose ? C’est normal, vous l’avez déjà croisé dans… un univers parallèle. Avant d’enfiler une blouse d’infirmier dans Pulse, l’acteur portoricain avait ainsi marqué les esprits dès la saison 1 de For All Mankind, l’une des grandes séries de SF du catalogue d’Apple TV+.

Arturo Del Puerto dans Pulse // Source : Jeff Neumann/Netflix

J. R. Ramirez (Patrick Sanchez)

Avant de devenir un prestigieux médecin dans Pulse, J. R. Ramirez a plutôt fait ses preuves dans des rôles plus ténébreux. Il a ainsi incarné le personnage de Julio dans la série de gangsters Power, mais aussi Oscar Arocho, le voisin de Jessica Jones, dans la production Marvel du même nom. Enfin, il a tenté de résoudre de mystérieuses énigmes dans Manifest, en incarnant le détective Jared Vasquez.

J. R. Ramirez dans Pulse // Source : Lisa Tanner/Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama