Nintendo commercialisera le 5 juin le premier jeu Mario Kart depuis 11 ans : Mario Kart World. Une exclusivité Nintendo Switch 2 présentée plus longuement le 17 avril, même s’il y aura sans doute encore des surprises.

Deux semaines après l’annonce de la Switch 2, Nintendo a organisé un nouvel événement Direct dédié au jeu de référence de sa future console : Mario Kart World. L’entreprise japonaise est revenue sur les nouvelles mécaniques de jeu et les différents modes. Elle a aussi dévoilé quelques petites nouveautés croustillantes, comme un mode rembobinage pour revenir en arrière en pleine course.

Parmi les annonces du jour : la liste complète des personnages, même si on peut présumer que tout n’est pas encore dit. Mario Kart World repose sur une logique de déblocage, avec des tenues que l’utilisateur doit aller chercher dans un monde ouvert géant. Il est extrêmement probable que de futures mises à jour débloqueront d’autres pilotes.

Tous les personnages jouables dans Mario Kart World

Au lancement de Mario Kart World le 5 juin, les joueuses et les joueurs auront le choix. On dénombre au moins 36 personnages officiels, même si on ignore encore si tous seront immédiatement disponibles, ou s’il faudra en débloquer en gagnant des courses. La logique voudrait que les 36 personnages de la liste ci-dessous soient disponibles dès le début, comme Nintendo les présente sans aucune précision :

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Yoshi

Toad

Koopa Troopa

Bowser

Wario

Waluigi

Harmonie

Pauline

La page 1 des personnages dans Mario Kart World. // Source : Nintendo

Bébé Mario

Bébé Luigi

Bébé Peach

Bébé Daisy

Lakitu

Toadette

Bowser Jr.

Bébé Harmonie

Birdo

Roi Boo

Maskass

Donkey Kong

La page 2 des personnages dans Mario Kart World. // Source : Nintendo

Carottin

Plante Piranha

Frère Marto

Topi Taupe

Goomba

Bully vert

Crabe

Poisson cheep cheep

Skelerex

Wiggler

Catacouac

Cactus

La page 3 des personnages dans Mario Kart World. // Source : Nintendo

En plus de ces personnages, les joueurs pourront débloquer des variations spéciales avec des déguisements ou des personnages inédits. Il y a probablement des centaines de choix, avec une liste qui risque de s’allonger au fil des parties. Nintendo ne dit pas encore si on pourra réarranger les personnages dans l’ordre de son choix, ou s’il n’existe qu’un seul ordre préétabli.

Voici la liste des personnages déblocables aperçus dans les différentes bandes-annonces (en plus des tenues) :

La vache

Le dauphin

Spike

Fishbone

Bonhomme de neige

Et de nombreux autres, sans que l’on sache comment leur déblocage se passera.

Certains des personnages déblocables dans Mario Kart World. // Source : Nintendo

On peut voir l’univers japonais des personnages principaux, avec Mario, Luigi et Peach avec des kimonos. // Source : Nintendo

Comment débloquer des nouvelles tenues dans Mario Kart World ?

Dans son Nintendo Direct du 17 avril, l’entreprise japonaise a révélé comment fonctionne le déblocage de tenues. La mécanique est assez simple : dans le monde ouvert, les personnages peuvent ramasser de la nourriture. Quand ils la mangent, ils débloquent des tenues inspirées par ces repas (les sushis pour les tenues japonaises, par exemple). Il y aura sans doute d’autres mécaniques, avec des missions annexes, pour débloquer les personnages cachés.

Ces sacs colorées correspondent à de la nourriture. // Source : Nintendo

Les tenues débloquées pour votre personnage sont immédiatement ajoutées à l’écran de sélection. Nintendo suggère qu’il y aura des surprises, avec potentiellement plein de tenues qu’il faudra découvrir dans le jeu.

Peach porte un kimono après avoir mangé des sushis. // Source : Nintendo

Si Mario Kart World suit le même destin que Mario Kart 8, il devrait recevoir de nombreuses mises à jour avec le temps. On peut imaginer que Nintendo ajoutera des nouveaux personnages et de nouvelles tenues régulièrement, pour mieux refléter son actualité. On remarque notamment que les personnages d’autres licences, comme Link, Zelda, Kirby, Animal Crossing ou Metroid, sont absents. Peut-être que Nintendo leur offrira des mondes dédiés ?

