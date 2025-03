Lecture Zen Résumer l'article

Naughty Dog a pris une décision intéressante concernant son futur jeu, qui prendra place dans un univers SF. Contrairement à ce qu’on voit dans ses précédentes productions, l’héroïne sera seule.

Naughty Dog ne développera peut-être jamais The Last of Us: Part III. Mais que les fans se rassurent : le studio a d’autres projets tout aussi excitants en préparation. En décembre dernier, on a pu découvrir la bande-annonce d’un nouveau titre, baptisé Intergalactic: The Heretic Prophet. Après l’apocalypse dans The Last of Us, Naughty Dog se lance dans la SF.

Et ce nouvel univers ne sera pas le seul changement opéré par les développeurs. Dans Intergalactic: The Heretic Prophet, on incarnera une héroïne échouée sur une planète étrange. Pour Naughty Dog, l’idée est de mettre l’accent sur le sentiment de solitude. Elle constituera un contrepied par rapport à ses précédentes productions, qui avaient tendance à articuler l’expérience autour d’un duo, avec un allié contrôlé par l’intelligence artificielle.

Dans Intergalactic: The Heretic Prophet, personne ne vous entendra crier

À l’occasion d’une longue discussion avec Alex Garland, scénariste du film 28 Jours plus tard, publiée le 10 mars, Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, explique : « Dans la plupart des précédents jeux que nous avons réalisés, il y avait toujours un allié avec vous. Cette fois, je veux vraiment que vous vous sentiez seul dans un endroit qui interroge par rapport à ce qu’il s’y est passé, qui en sont les habitants, quelle est leur histoire, afin de vous échapper de cette planète qui, je le rappelle, a disparu des radars depuis 600 ans. Si vous pensiez avoir une chance de partir, il va surtout falloir découvrir ce qu’il s’est passé ici. »

En d’autres termes, Intergalactic: The Heretic Prophet devrait reprendre à son compte ce concept de « perdu dans l’espace », sachant que le récit parlera aussi de la religion et de la foi. Neil Druckmann précise à se sujet que Naughty Dog a passé des années à construire cette « religion » qui semble contaminer une planète entière. Il en vient même à ironiser : « Avec The Last of Us Part II, nous avons fait des choix créatifs qui nous ont valu de la haine. Beaucoup de gens ont adoré, mais d’autres ont détesté (…). Le comble, cette fois, est de faire quelque chose dont les gens se fichent : faisons un jeu sur la foi et la religion ».

On rappelle que c’est l’actrice Tati Gabrielle, vue dans la série The 100 et le film Uncharted, qui incarnera l’héroïne de Intergalactic: The Heretic Prophet. Elle prêtera ses traits à une chasseuse de primes, dont le vaisseau va s’écraser sur l’étrange planète Sempiria en tentant de poursuivre une cible. Naughty Dog travaille sur le projet depuis quatre ans et il sera disponible sur PS5 et PS5 Pro à une date inconnue.

