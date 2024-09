Lecture Zen Résumer l'article

Avant le lancement de la première extension de Diablo 4, Vessel of Hatred, Blizzard lancera une version 2.0 du jeu. La progression va être transformée en profondeur.

Diablo 4 n’en finit plus d’évoluer depuis son lancement en juin 2023. Les premières saisons s’inscrivaient dans une continuité, sans bouleversement. Depuis la cinquième, Blizzard s’attache à revoir la manière dont fonctionne son hack’n’slash. La gestion du butin a par exemple été fortement revue ces dernières semaines. Et ce n’est rien comparé à ce qui attend la communauté, avec une véritable version 2.0 du jeu attendue pour la saison 6, en marge de la sortie de l’extension Vessel of Hatred.

Présentée dans un communiqué publié le 29 août, la version 2.0 de Diablo IV promet des changements immenses. On peut parler de révolution, qui sera d’abord testée sur un serveur public de test du 4 au 11 septembre. Des choses sont susceptibles de changer d’ici la sortie de la mise à jour, mais Blizzard est bel et bien en train de revoir tout le système de progression de Diablo 4.

Les nouvelles difficultés dans Diablo 4 2.0. // Source : Blizzard

Les changements à venir dans Diablo 4

Le niveau maximum passe à 60

Aujourd’hui, Diablo 4 permet de progresser jusqu’au niveau 100. À partir du niveau 50, on ne gagne plus de points de compétences, mais des points de Parangon — un plateau pour affiner et accroître toujours plus les capacités de son personnage.

La saison 6 va totalement revoir ce système : on ne pourra plus monter qu’au niveau 60 au maximum, palier à partir duquel on commencera à gagner des points de Parangon (contre 50 auparavant). Cela signifie qu’on aura 10 points de compétence supplémentaires à répartir.

Que se passe-t-il si j’ai déjà un personnage de niveau 100 ?

« L’application de cette modification réduira son niveau à 50 et convertira les 200 points de parangon qu’il a acquis en niveaux de parangon partagés par tous les personnages du même royaume », précise Blizzard. Car, oui, les points de Parangon seront à l’avenir liés au royaume, non plus au niveau du personnage.

Un nouveau talent par classe

Pour accompagner la possibilité d’ajouter des talents à son personnage, les développeurs ont pensé à modifier les compétences de chacun. De quoi apporter un peu de nouveautés. Le barbare, le druide, le nécromancien, le sorcier et le voleur vont disposer de nouvelles options pour être plus puissants dans les affrontements.

Par exemple, le sorcier pourra invoquer un familier qui pourchasse les ennemis et explose. En tout, chaque classe gagne une compétence active et cinq passives.

Diablo 4 2.0 // Source : Blizzard Entertainment

Quatre nouveaux modes de difficulté

Blizzard compte par ailleurs en finir avec les niveaux de monde, qui régissent la difficulté des combats. On passera à système classique, avec quatre options possibles : Normal, Difficile, Expert et Pénitent.

Normal et Difficile seront accessibles immédiatement ; Expert nécessitera d’avoir terminé le prologue ; Pénitent se débloquera à compter du niveau 50.

À noter que la puissance des monstres s’adaptera désormais à la difficulté du jeu.

Les difficultés Tourment

Pour le endgame, la version 2.0 de Diablo 4 ajoutera des difficultés supplémentaires, baptisées Tourment et liées à la Fosse. Le premier palier sera ouvert sitôt le niveau 60 atteint et permettra de jouer jusqu’au niveau 20 de la Fosse. Il faudra atteindre le niveau 65 de la Fosse pour débloquer Tourment IV.

Les difficultés Tourment appliqueront des malédictions au personnage :

Tourment 1 : -250 points d’armure et -25 % à toutes les résistances ;

Tourment 2 : -500 points d’armure et -50 % à toutes les résistances ;

Tourment 3 : -750 points d’armure et -75 % à toutes les résistances ;

Tourment 4 : -1 000 points d’armure et -100 % à toutes les résistances.

