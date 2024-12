Lecture Zen Résumer l'article

Naughty Dog a annoncé son nouveau jeu vidéo : Intergalactic: The Heretic Prophet. Prévu sur PS5, cet opus met en avant Tati Gabrielle dans le rôle d’une chasseuse de primes.

Ce ne sera pas un Uncharted, et ce ne sera plus non plus The Last of Us Part III. Le prochain jeu du studio Naughty Dog peignera un tout nouvel univers. Il s’appelle Intergalactic: The Heretic Prophet et la bande-annonce a été dévoilée durant les Game Awards 2024. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie, ce jeu développé depuis quatre ans est attendu sur PS5, ce qui le place raisonnablement en 2025 ou (plus logiquement) en 2026. L’héroïne du jeu est incarnée par une certaine Tati Gabrielle.

De The 100 à… Uncharted

Naughty Dog avait pris l’habitude de procéder à un motion capture avec des acteurs tout en utilisant aussi des actrices et acteurs différents comme « face models » (oui en modifiant légèrement les traits, comme pour Ellie avec Ashley Johnson). Là, pour Intergalactic, Tati Gabrielle est pleinement mise en avant. Il faut dire que l’actrice est déjà bien installée.

C’est dans une œuvre de science-fiction qu’elle s’est fait connaître du grand public : The 100, la célèbre saga post-apocalyptique aux grandes heures de The CW (et qui est aujourd’hui introuvable). Elle y interprétait un rôle récurrent et important : Gaia, la fille d’Indra.

Le personnage de Gaia dans The 100. // Source : The CW

Puis elle décroche un rôle de premier plan dans une autre série très populaire, sur Netflix cette fois-ci : Prudence, dans Sabrina. Et toujours sur la plateforme de streaming, elle a ensuite incarné Marienne dans YOU.

Mais surtout, il faut retenir que ce n’est pas sa première collaboration avec Sony… ni, indirectement, avec Naughty Dog. Si vous avez suivi les récentes adaptations de jeux vidéo, vous n’êtes pas sans savoir que l’une de leurs sagas, Uncharted, a été adaptée au cinéma avec Tom Holland. Tati Gabrielle y incarnait la « méchante », Jo Braddock.

Tati Gabrielle dans le film Uncharted. // Source : Sony

Les détails sur Intergalactic : The Heretic Prophet restent minimes à l’heure actuelle. Mais on connaît le nom de l’héroïne : Jordan A. Mun. Cette chasseuse de primes redoutable s’échoue sur la planète Sempiria, où les communications avec l’extérieur sont coupées. Quiconque s’est déjà aventuré sur Sempiria n’a plus jamais donné aucun signe de vie. Si le contexte relève de la SF, il s’agit donc tout de même de l’ADN « survival » que l’on a connu dans The Last of Us.

