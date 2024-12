Lecture Zen Résumer l'article

La cérémonie des The Game Awards 2024 s’est terminée sur un one more thing de qualité : la révélation du futur jeu de Naughty Dog pour la PS5. Le studio acclamé développe Intergalactic: The Heretic Prophet depuis quatre ans, et ça a l’air incroyable.

Il fallait un one more thing marquant pour clôturer les The Game Awards 2024, édition qui fêtait les dix ans de cette grande fête du jeu vidéo. Le show avait mis la barre très haut avec la diffusion du premier trailer de The Witcher 4, mais il en a remis une couche avec la présentation du prochain jeu vidéo de Naughty Dog, intitulé Intergalactic: The Heretic Prophet.

Non, Naughty Dog ne sortira pas The Last of Us Part III tout de suite. Le studio, à la renommée qui n’est plus à prouver, a prévu de nous faire découvrir un nouvel univers. Intergalactic: The Heretic Prophet, dont la bande-annonce, sublime, est capturée avec le moteur du jeu PS5, sera une aventure de SF.

Un peu de SF chez Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet est en développemet depuis quatre ans, sous l’égide de Neil Druckmann. Le pitch est le suivant : « Situé plusieurs années dans le futur, Intergalatic nous place dans le r^le de Jordan A. Mun, une chasseuse de prime dangereuse qui se retrouve sur Sempiria — une planète éloignée où la communication avec l’univers extérieur s’est rompue il y a plusieurs centaines d’années. Jordan devra utiliser ses compétences et son esprit si elle veut être la première personne à quitter son orbite depuis 600 ans. »

Tati Gabrielle incarne Jordan // Source : Capture YouTube

Le premier aperçu montre déjà ce qui fait la force de Naughty Dog : une emphase sur les détails pour crédibiliser son univers (les quelques marques, de Porsche pour le vaisseau à Sony pour l’électronique), un penchant pour les vieux tubes (coucou Pet Shop Boys) et une maîtrise totale de la narration. Les quelques minutes montrent ainsi un échange complexe entre l’héroïne, jouée par l’actrice Tati Gabrielle, et une autre protagoniste. Jordan ne sera peut-être pas si seule dans son épopée.

Intergalactic: The Heretic Prophet // Source : Capture YouTube

Autre point à noter : la bande son de cette exclusivité PlayStation 5 est signée Atticus Ross et Trent Reznor, deux artistes hyper connus dans le monde musical. Autant dire que Intergalactic: The Heretic Prophet est un projet à suivre, sachant que Sony n’a rien communiqué sur la sortie et qu’il pourrait s’agir du point de départ pour une nouvelle saga.

