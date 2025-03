Lecture Zen Résumer l'article

Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog, a rappelé qu’un troisième jeu vidéo The Last of Us pourrait ne jamais sortir. Une façon de préparer les fans si cette voie est choisie par le studio.

Y aura-t-il un troisième jeu vidéo The Last of Us ? Ces dernières années, Neil Druckmann n’a cessé de souffler le chaud et le froid concernant l’éventualité d’un The Last of Us Part III — en dépit de l’envie des fans. En 2023, le coprésident de Naughty Dog a tenté de nous faire croire qu’il n’existera pas. Quelques mois plus tard, il a évoqué l’existence d’un concept pour une histoire, ravivant alors la flamme.

En 2025, Neil Druckmann est semble-t-il reparti du côté du flou total. À l’occasion d’un long entretien paru le 5 mars dans les colonnes de Variety, il a fait comprendre que The Last of Us Part III — ou The Last of Us 3 — pourrait ne jamais sortir. Une énième manière de préparer les aficionados à cette éventualité, à laquelle beaucoup auront certainement du mal à croire.

The Last of Us Part II Remastered. // Source : Capture PS5

Et si The Last of Us Part III ne sortait jamais ?

Si l’interview est largement dédiée à la série The Last of Us, dont la deuxième saison sera diffusée dans quelques semaines, une question a bien évidemment été posée sur le troisième jeu vidéo — un serpent de mer.

« J’attendais cette question. Je pense que la seule chose que je peux dire est qu’il ne faut pas miser sur un nouveau jeu The Last of Us. Cela pourrait être le cas », a confié Neil Druckmann.

En somme, on retrouve cette posture qui consiste à entretenir le mystère — et l’attente ? — autour de The Last of Us Part III, tout en sous-entendant que la saga pourrait très bien se terminer avec le deuxième opus. On comprend aussi que Neil Druckmann n’aimerait pas décevoir les fans au cas où il ne parviendrait pas à être satisfait de ses travaux préparatifs pour une suite. C’est envisageable si l’histoire qu’il imagine ne correspond pas aux standards narratifs de cet univers tant apprécié. L’idée reste de ne pas tirer sur la corde au risque de tout gâcher et, en ce sens, Sony ne devrait pas forcer la main non plus.

On rappelle par ailleurs que Naughty Dog travaille actuellement sur un tout autre projet, intitulé Intergalactic: The Heretic Prophet, dévoilé en fin d’année dernière et dont la date de sortie reste inconnue. On rappelle enfin qu’un jeu vidéo The Last of Us Online a été annulé par Sony, en dépit d’ambitions très élevées. Quand bien même un The Last of Us Part III finirait par être officialisé, il faudra se montrer patient avant d’y jouer. En attendant, on pourra toujours se consoler avec la série, puisque d’autres épisodes sont prévus.

