Aux côtés de Mickey 17, le film de SF le plus attendu de 2025, cette nouvelle année nous réserve bien des surprises au cinéma.

L’année 2024 a été marquée par Dune : Partie 2 : Denis Villeneuve a poursuivi avec brio son adaptation du roman de Franck Herbert. On se souviendra aussi, encore longtemps, de Civil War et du Robot Sauvage.

S’il faudra attendre plus longtemps avant la Partie 3 de Dune, l’année 2025 devrait être riche en œuvres de science-fiction sur grand écran. Et pas des moindres. Notre guide est dans l’ordre de sortie.

Star Trek : Section 31

Un nouveau film Star Trek pour commencer l’année… mais exclusivement en streaming. Star Trek : Section 31 sera disponible le 24 janvier 2025 sur Paramount+ (aussi disponible via Canal+). Ce long-métrage est entièrement dédié à Philippa Georgiou, incarnée par Michelle Yeoh, désormais membre d’une organisation secrète au sein de la Fédération. De quoi explorer un pan nouveau de l’univers Star Trek.

Mickey 17

Bong Joon-ho (à qui l’on doit également Okja) a marqué le cinéma en 2019 avec Parasite. Il est même reparti avec la Palme d’Or et pas moins de quatre Oscars, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et le BAFTA de la meilleure distribution.

Autant dire que son prochain film est scruté de près. Il s’agit d’une œuvre de science-fiction appelée Mickey 17. Robert Pattinson y incarne Mickey, un « remplaçable ». À chaque mission sur une étrange planète glacée, il meurt, puis il est re-téléchargé dans un nouveau corps. Encore et encore. Mais que se passerait-il si Mickey 17 survivait à Mickey 18 ? Aussi au casting : Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette.

Initialement prévu en 2024, puis début 2025, puis en avril 2025, sa date est désormais fixée (dans le marbre, espérons-le) au 7 mars 2025. Concrètement, il s’agit de l’œuvre de SF la plus attendue de l’année.

The Electric State

Les frères Russo ont rejoint Netflix pour un film de SF intitulé The Electric State. C’est une adaptation du roman de l’écrivain suédois Simon Stålenhag. Avec Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jenny Slate (voix), Anthony Mackie (voix) et Giancarlo Esposito (voix).

Michelle, une adolescente, fait la rencontre d’un robot avec qui elle va devenir amie. Sauf que ce robot est en réalité envoyé par son propre frère, disparu. Ensemble, ils vont essayer de retrouver ce dernier. Ce sera apparemment un film à l’atmosphère post-apocalyptique, mais mêlée à des tons rétrofuturistes — façon années 90. Rendez-vous le 14 mars 2025 sur Netflix.

Elio

Du côté du cinéma d’animation, une belle surprise s’annonce peut-être : Elio. Une production Pixar qui raconte l’histoire d’un petit garçon téléporté (par inadvertance) au cœur d’une organisation interplanétaire, le Communiverse. Il est alors identifié par les autres représentants aliens comme l’ambassadeur de la Terre. Voilà qui s’annonce rafraîchissant. La sortie est prévue pour le 18 juin 2025 au cinéma.

28 ans plus tard

Les fans de SF horrifique seront servis avec la suite tant attendue de la saga initiée par 28 jours plus tard. Avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, et Ralph Fiennes, 28 ans plus tard sortira le 18 juin 2025 au cinéma.

Jurrasic World : Rebirth

Jurrasic World continue en 2025 avec un opus intitulé Rebirth. La bonne nouvelle, c’est que ce film est réalisé par Gareth Edwards, à qui l’on doit The Creator et Rogue One ; de quoi avoir de solides espoirs en termes de qualité globale. Dans le rôle principal, ce sera Scarlett Johansson. Date de sortie : 2 juillet 2025.

Cette suite se déroule cinq ans après les événements de Jurassic World : Domination. La planète est devenue inhospitalière pour les dinosaures, sauf dans quelques environnements, ceux qui ressemblent aux climats du passé de la planète. Certains de ces dinosaures pourraient être la clé pour aider l’humanité, ce qui déclenchera le début d’une quête scientifique et périlleuse pour le personnage de Scarlett Johansson.

Jurassic World : Rebirth // Source : Universal

Tron 3 : Ares

Tron : Ares est le troisième opus de cette franchise culte. C’est une suite, non un reboot. Jeff Bridges sera de retour au casting. Le film tire son nom de son nouveau personnage principal : Ares est un programme informatique hautement sophistiqué qui va être envoyé dans la réalité. Il sera interprété par Jared Leto.

Il n’y a pas de bande-annonce et la seule image du film a été postée par Jared Leto sur son compte Instagram. Il est programmé au 8 octobre 2025.

Tron 3 : Arès // Source : Jared Leto

Predator : Badlands

En 2022, Prey, dans l’univers de Predator, sortait seulement sur Disney+. Mais son succès, ainsi que celui d’Alien : Romulus, ont changé la donne pour la suite : Predator : Badlands sortira bien en salles en 2025, plus précisément le 5 novembre 2025. Elle Fanning tiendra le rôle principal dans ce film situé dans le futur de la saga.

Avatar 3 : Fire and Ash

La sortie d’un film Avatar est toujours un événement : le premier, en 2009, est le plus gros succès du box office mondial ; quand le second, La Voie de l’Eau, en 2022, est n°3 sur la liste. Le troisième opus va-t-il provoquer un même raz de marée ? Sera-t-il encore une fois aussi réussi ?

Avatar 3 : Fire & Ash sort en fin d’année, le 17 décembre 2025. Toujours avec Sam Worthington, Zoe Saldaña et Sigourney Weaver au casting. Il n’y a aucune bande-annonce à l’heure actuelle, on sait seulement que l’on va découvrir un nouveau peuple sur Pandora. Il n’y a pas d’images non plus. À tel point que l’on commence à espérer que ce ne soit pas encore reporté…

Frankenstein

Une nouvelle adaptation de Frankenstein, le roman de Mary Shelley, est attendue dans le courant de l’année sur Netflix. Aucune date n’a toutefois été annoncée. Mais voilà de quoi mettre l’eau à la bouche : c’est Guillermo del Toro à la réalisation. Oscar Isaac sera le Docteur Frankenstein, et Jacob Elordi le monstre. On trouvera aussi, au casting, Mia Goth, Christopher Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen.

