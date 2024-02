Le triple champion du monde n’est que rarement évoqué dans la saison 6 de Formula One : Drive to Survive sur Netflix, malgré ses nombreuses victoires en 2023. Un choix narratif qui interroge, mais qui semble logique étant donné l’historique entre Max Verstappen et la série.

Les fans attendaient avec impatience le retour de Formula One : Drive to Survive, la série documentaire qui dévoile les coulisses du sport mécanique le plus scruté au monde : la Formule 1. La saison 6, toujours aussi riche en sensations fortes, est sur Netflix depuis le 23 février. Avec un absent.

Car cette année, comme les deux saisons précédentes, un nom manque à l’appel : celui de Max Verstappen, triple champion du monde, qui a pourtant remporté 19 courses l’année passée. Alors pourquoi le Néerlandais est-il si peu évoqué devant les caméras de Formula One : Drive to Survive ?

Mais où est Max ?

Champion du monde, vainqueur de 19 courses sur 22, et même premier pilote de l’histoire à gagner 10 courses consécutives : Max Verstappen a littéralement roulé sur l’année 2023 et sur ses adversaires. La tête d’affiche de l’écurie Red Bull aurait donc dû être le protagoniste principal de la saison 6 de Formula One : Drive to Survive. Mais lorsque le contenu de ces 10 nouveaux épisodes a été dévoilé, surprise : quasiment aucune trace du Néerlandais à l’horizon.

Pour comprendre cette absence, malgré un palmarès remarquable, il faut remonter le temps. Aux débuts de la série Formula One : Drive to Survive, en 2019, les pilotes et les directeurs d’écurie répondaient joyeusement aux questions des documentaristes, permettant de découvrir l’envers du décor d’un univers alors plutôt opaque. Max Verstappen ne faisait pas exception à la règle, évoquant notamment sa rivalité avec son coéquipier de l’époque chez Red Bull, Daniel Ricciardo.

Mais en 2022, pour la sortie de la saison 4, tout change : le champion n’est vraiment pas content, et il le fait savoir à Netflix. Lors du tournage, il a ainsi refusé de livrer ses impressions sur la compétition face caméra. Finies les confessions intimes, et bonjour les hostilités.

Max Verstappen avait dénoncé la fâcheuse tendance à la dramatisation dont fait preuve la série. Auprès de The Associated Press, il accusait le documentaire d’avoir « inventé beaucoup de choses » et d’avoir « créé des rivalités qui n’existent pas vraiment ».

Le pilote, déjà peu bavard avec les médias, avait donc stoppé toute interview avec la production Netflix, affirmant qu’il ne « changerait pas d’avis » sur la série. Si Formula One : Drive to Survive pouvait toujours utiliser des images des courses, elle n’avait donc plus accès à des entretiens exclusifs.

Max Verstappen, grand gagnant de l’année 2023 sur les circuits // Source : Red Bull Content

Finalement, Max Verstappen a parlé un peu trop vite, puisqu’il a finalement accordé de nouveau sa confiance, opérant un bref retour dans la saison 5, avant de retourner encore sa veste. La saison 6 ne sera donc toujours pas celle de la réconciliation.

Dans ces 10 nouveaux épisodes, ses multiples succès sont à peine mis sur le devant de la scène, laissant toute la lumière à deux chouchous ultimes des fans : Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton. Ce dernier avait d’ailleurs déjà dénoncé les comportements agressifs du pilote de Red Bull sur les circuits.

Et puis, avouons-le : c’est quand même moins excitant de raconter les énièmes succès de Max Verstappen, qui a dominé sans problème la saison 2023, que de suivre les stratagèmes de Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin pour décrocher la seconde place.

