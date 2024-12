Lecture Zen Résumer l'article

L’année 2025 pourrait bien être historique pour le jeu vidéo. Le calendrier prévu est déjà bien rempli. Encore mieux : la plupart des jeux qui sortiront cette année ne sont pas encore connus.

L’année 2024 n’a pas été la plus inoubliable qui soit, même si certains titres valent quand même le détour (lire notre bilan complet). 2025, en revanche, s’annonce historique, avec des événements qui pourraient tout bouleverser : la sortie de GTA 6 (à confirmer) et l’arrivée de la Switch 2 (devenue un secret de polichinelle), ce qui sous-entend des jeux Nintendo inédits, feront forcément de 2025 une année mémorable.

Dans cette sélection, vous ne trouverez que des jeux dont la date de sortie est déjà connue (sauf GTA 6, qui fait exception). D’autres grosses productions sont donc à ajouter à ce calendrier déjà bien copieux durant le premier semestre, comme Marvel’s Wolverine par exemple, ou le prochain Professeur Layton. De nombreux jeux sont annoncés pour 2025, mais restent sans date.

9 jeux qui feront l’année 2025

Kingdom Come Deliverance II (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

Les jeux vidéo se déroulant au Moyen Âge ne sont pas légion, et, en quelque sorte, Kingdom Come Deliverance II viendra combler les attentes de celles et ceux qui adorent cette période de l’Histoire. D’autant que cette suite devrait capitaliser sur les fondations encourageantes de son prédécesseur pour aller encore loin. On y incarne Henry de Skalice dans une immense quête de vengeance, avec des choix cruciaux à faire qui détermineront le destin du héros.

Date de sortie : 4 février

Civilization VII (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Switch, PC)

Si on doit fermer les yeux et réfléchir à un jeu de gestion, alors un épisode de la saga Civilization est sans doute le premier exemple qui viendra en tête de nombreuses personnes. La licence culte est de retour en 2025 avec un septième épisode qui nous permettra de bâtir « le plus grand empire que le monde ait jamais connu ». Rien que ça. De quoi promettre des dizaines et des dizaines d’heures à affiner ses stratégies pour parvenir à son but.

Date de sortie : 11 février

Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

Ubisoft a pris la décision de repousser Assassin’s Creed Shadows alors qu’il était prévu pour fin 2024. L’entreprise a envie de laisser plus de temps aux équipes pour peaufiner leur jeu ambitieux, qui n’a pas le droit à l’erreur après l’échec commercial de Star Wars Outlaws. Ces quelques mois supplémentaires pourraient aboutir à une expérience en adéquation avec les immenses attentes que suscite cet épisode se déroulant au Japon. Il en va de l’avenir d’Ubisoft.

Date de sortie : 14 février

Avowed (Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

Xbox démarrera 2025 sous les meilleurs auspices avec Avowed, un RPG développé par Obsidian — studio spécialiste du genre. Il suffit de jouer 5 à 10 minutes pour faire le parallèle avec Skyrim, ce qui constitue une comparaison plutôt flatteuse. Voilà qui promet en tout cas une belle et grande aventure, et il ne faudra certainement pas compter les heures devant soi pour voir le générique de fin.

Date de sortie : 18 février

Lost Records: Bloom & Rage (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

Lost Records: Bloom & Rage est la future production de Don’t Nod, en l’occurrence un jeu narratif qui fera forcément penser aux jeux Life is Strange. L’histoire s’articule autour de quatre héroïnes liées par de sombres secrets, avec deux temporalités différentes (1995 et 2022). L’idée sera encore de faire des choix via des dialogues immersifs, pour agir sur le déroulé du récit.

Date de sortie : 18 février

Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

L’arrivée d’un nouvel épisode de la saga Monster Hunter est toujours un événement, et Capcom doit déjà se frotter les mains et compter les billets. Il faut aimer le genre, qui invite à participer à une chasse de monstres toujours plus gros, si possible à plusieurs. Monster Hunter Wilds repoussera toujours plus loin les limites de la survie contre une nature hostile. Dès lors, il va falloir bien se préparer.

Date de sortie : 28 février

Split Fiction (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

Derrière Split Fiction, dévoilé à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards, on retrouve le studio qui a conçu It Takes Two — le meilleur jeu coopératif de l’univers. Ce nouveau projet a l’air tout aussi alléchant et repose d’ailleurs sur la nécessité de jouer obligatoirement en duo pour avancer. Au regard de la générosité de It Takes Two, on ne peut être qu’enthousiaste à l’idée de découvrir les mille et une idées que proposera Split Fiction.

Date de sortie : 6 mars

The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC)

Il y a forcément un héritier des Dark Souls dans la liste et, pour 2025, ce sera The First Berserker: Khazan. Il se distingue par sa direction artistique singulière et sa violence graphique qui rappelle Berserk. Attendez-vous à un jeu où vous allez pleurer du sang et devoir vous surpasser pour triompher. Nos nerfs sont déjà prêts.

Date de sortie : 27 mars

GTA 6 (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X)

Habituellement, on ne met pas les jeux sans date de sortie, pour la simple et bonne raison qu’on préfère un calendrier clair et précis. GTA 6 mérite une exception, même si un décalage à 2026 n’est pas à exclure. On parle bien sûr du jeu vidéo le plus attendu du moment, amené à tout emporter sur son passage lors de son lancement sur les consoles actuelles. Le succès commercial sera vraisemblablement sans précédent, tout comme la couverture médiatique. GTA 6 est un phénomène et le monde va s’arrêter quand il sera — enfin — disponible.

Date de sortie : on espère en 2025

GTA 6 Il n’y a pas d’offres pour le moment

