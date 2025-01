Lecture Zen Résumer l'article

Le programme pour Star Wars en 2025 est plus mince que l’année passée, mais on peut relever la présence de deux séries confirmées. Sauf surprise, il faudra attendre 2026 pour avoir un planning plus étoffé, notamment au cinéma.

The Acolyte, Skeleton Crew et la saison 3 de The Bad Batch du côté des séries, mais aussi Hunters et Outlaws du côté des jeux vidéo. Voilà les temps forts qui ont rythmé l’année 2024 du côté de Star Wars. À l’heure de parution de cet article, deux épisodes de Skeleton Crew resteront à diffuser : ils le seront les 7 et 14 janvier 2025.

Et après ? Tour d’horizon de ce qui est prévu pour l’année qui vient.

Quelle sera la suite de Star Wars au cinéma en 2025 ?

Inutile de dégainer votre application pour réserver votre place de cinéma pour voir Star Wars sur grand écran : aucune sortie n’est prévue en 2025. Lucasfilm a certes des projets cinématographiques à long terme, mais rien n’est prévu avant mai 2026. Ce sera The Mandalorian & Grogu, qui sera la suite de la série The Mandalorian.

Les nouveautés du côté des séries Star Wars sur Disney+

Visions saison 3

Après une première saison en 2021 puis une suite en 2023, Visions revient en 2025 pour une saison 3. Cela a été confirmé le 20 novembre 2024. Là encore, il s’agira de proposer une relecture du mythe Star Wars avec l’appui de plusieurs studios d’animation. Les histoires proposées ne sont pas liées au canon, mais ouvrent des perspectives inédites.

Andor saison 2

La saison 2 d’Andor sera diffusée à partir du 22 avril 2025. Elle comptera 12 épisodes, répartis en quatre arcs de trois épisodes — chaque arc devant décrire une année. Cela permettra de constater de plus en plus la mutation du jeune Cassian Andor en espion de l’Alliance rebelle. La série s’achèvera juste avant les évènements de Rogue One.

Diego Luna, acteur incarnant Cassian Andor. // Source : Lucasfilm

The Mandalorian saison 4 ?

On sait que la production de la saison 4 de The Mandalorian est en cours, mais à ce stade, on ignore si une diffusion en 2025 est prévue. Cela aurait du sens pour préparer l’arrivée du film un an plus tard. D’autant qu’ensuite, on devrait progressivement s’orienter vers la conclusion du mandoverse, avec le film qui réunira tous les arcs.

Et les sorties jeux vidéo Star Wars en 2025 ?

Comme pour les films, aucun projet en cours de développement ne semble assez avancé pour espérer une sortie en 2025.

Les chantiers en cours sont les suivants :

Et des surprises ?

2025 est aussi l’année où se tiendra la Star Wars Celebration au Japon, du 18 au 20 avril, deux ans après la dernière édition organisée au Royaume-Uni.

Plusieurs stars de la licence seront présentes, dont Diego Luna (Cassian Andor dans Andor), Mads Mikkelsen (Galen Erso dans Rogue One), Alan Tudyk (T-2DSO dans Rogue One), Manny Jacinto (Qimir, dans The Acolyte), Anthony Daniels (C-3PO) ou encore Temuera Morrison (Jango Fett et Boba Fett), parmi d’autres.

Ces conventions sont généralement l’occasion pour Disney et Lucasfilm de faire la promotion de Star Wars, notamment pour annoncer de nouveaux projets ou donner des nouvelles de chantiers en cours. On pourrait donc peut-être avoir droit à un premier teaser de The Mandalorian & Grogu ou des actualités sur Star Wars à la TV ou au cinéma.

