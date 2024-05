Lecture Zen Résumer l'article

Expérience sociale, jeu télévisé tordu et fable anti-capitaliste, la fiction The 8 Show cartonne sur Netflix. Que regarder après cette nouvelle série coréenne ?

Huit personnes en difficulté financière, enfermées dans un immeuble. Chaque nouvelle journée apporte toujours plus d’argent. Mais toute ressource, même la plus fondamentale pour survivre, coûte 10 fois son prix d’origine. Sans compter que la compétition fait rage. La série coréenne The 8 Show ressemble à une expérience sociale anti-capitaliste, en plus d’être haletante. Que regarder après ces huit épisodes qui transforment la société de consommation et de divertissement en film d’horreur ?

Squid Game

The 8 Show fait facilement écho à une autre série coréenne à succès : Squid Game. On retrouve une base narrative similaire. Des personnes en difficulté financière, rassemblées dans un jeu télévisé où leurs vies sont en jeu et où l’entraide fait rapidement place à une compétition déshumanisée entre les personnages. Les deux séries sont en réalité assez distinctes dans leurs messages. Et Squid Game mise davantage sur l’action, en rappelant les Hunger Games.

Alice in Borderland

Pour des jeux de survie, direction la série japonaise Alice in Borderland. Avec déjà deux saisons, une troisième en préparation, et une excellente note, elle fait office de solide succès sur Netflix. Un geek se retrouve projeté, avec ses amis, dans un Tokyo alternatif. Avec un twist : pour survivre dans cette ville, les habitants doivent disputer de dangereuses parties.

Celebrity

Pour explorer notre rapport au divertissement, mais à l’ère des réseaux sociaux, on retourne en Corée : Celebrity. Alors que Seo A-ri se bat pour devenir célèbre et rejoindre le monde des influenceuses, les conséquences vont être plus dangereuses que prévu. L’héroïne est interprétée par Park Gyu-young, qui était brillante dans It’s Okay Not To Be Okay.

Maniac

Annie (Emma Stone) est dépressive, Owen (Jonah Hill) souffre de troubles paranoïaques et schizophrènes. Tous deux vont se retrouver dans un mystérieux laboratoire, où des docteurs et un superordinateur développent un essai clinique dont on ne comprend pas grand-chose au début. Maniac plonge dans un contexte confiné et énigmatique, où, comme dans The 8 Show, ce lieu révèle peu à peu ses règles et objectifs. Là, ce n’est pas vraiment dystopique. Mais c’est sacrément oppressant.

