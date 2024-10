Lecture Zen Résumer l'article

La dernière comédie romantique de Netflix, avec Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach), squatte actuellement le top 10 de la plateforme. Mais une saison 2 est-elle envisageable pour Nobody Wants This ?

Depuis la sortie de Nobody Wants This, le 26 septembre 2024, le couple formé par Joanne et Noah, une podcasteuse sexo et un rabbin sexy, envahit les réseaux sociaux, passionnés par cette romance idyllique. Il faut dire que la série permet la réunion inattendue de deux stars des années 2000 : Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach). Leur alchimie est indéniable au fil des 10 épisodes adorables de cette romcom, parfaite pour l’automne. Mais une saison 2 est-elle possible pour la série Netflix ?

Que sait-on de la saison 2 de Nobody Wants This ?

La fin de la saison 1 de Nobody Wants This nous laisse sur un cliffhanger : Noah va-t-il choisir sa carrière, avec une promotion inespérée pour devenir grand rabbin, ou Joanne, qui ne semble pas encore prête à se convertir au judaïsme pour lui ?

Et bonne nouvelle : la réponse devrait arriver très vite, puisque la série a déjà été renouvelée par Netflix, pour une saison 2. La plateforme de streaming l’a annoncé le 10 octobre 2024, par un tweet très enthousiaste sur son compte officiel.

Put down your ice cream. NOBODY WANTS THIS SEASON 2 IS HAPPENING. pic.twitter.com/CsUbyURB4F — Netflix (@netflix) October 10, 2024

Aucune date de sortie n’a été communiquée, pour le moment. La première saison a cependant été produite en un an et demi, environ, entre mars 2023 et septembre 2024. Nous pouvons donc parier que les prochains épisodes n’arriveront pas avant 2026 sur Netflix.

La créatrice de Nobody Wants This, Erin Foster, a déjà réagi à cette annonce auprès du média américain Deadline, estimant que la série restera pour toujours un « temps fort » de sa carrière : « Je suis tellement chanceuse de pouvoir continuer à raconter cette histoire, et de pouvoir le faire aux côtés de Jenni Konner et Bruce Eric Kaplan, dont je suis tellement fan depuis son travail sur la série Girls… Justice pour les relations saines, les plus romantiques qu’il soit ! »

