Alors que le dernier volet de la saga, Romulus, est au cinéma depuis le 14 août 2024, il est toujours temps de (re)voir les autres films Alien, tous disponibles en streaming.

« Dans l’espace, personne ne vous entend crier » : le slogan culte d’Alien fonctionne toujours aussi bien, plus de 40 ans après. Alors qu’Alien : Romulus, le petit dernier de la saga, est au cinéma depuis le 14 août 2024, l’occasion est parfaite pour se replonger dans cette série de science-fiction iconique.

En comptant Romulus, la saga Alien comporte 7 longs-métrages, que l’on peut aisément voir dans l’ordre de sortie, ou dans l’ordre de la chronologie des événements décrits. À cela s’ajoutent Alien vs Predator, ainsi qu’Alien vs Predator : Requiem, que nous préférons oublier, mais qui sont tout de même disponibles sur Disney+, si l’envie vous en dit.

Ripley, dans Alien le 8e passager. // Source : FOX

Où voir Alien, le huitième passager (1979) ?

Le premier de la saga, disponible sur Disney+, est aussi le meilleur : le plus intense, le plus terrifiant, et surtout, celui qui pose les bases de l’un des meilleurs personnages féminins du grand écran, à savoir Ellen Ripley. L’équipage du Nostromo passe un mauvais quart d’heure dans cette première aventure, à la limite de l’horreur. Et il est impossible d’oublier la fameuse naissance de l’Alien, déchirant l’abdomen de l’un des personnages. Miam.

Où voir Aliens, le retour (1986) ?

Pour le second volet, disponible sur Disney+, Ridley Scott a passé la main à James Cameron (Titanic), dans une succession très réussie. Les aliens se multiplient alors par dizaines, et on y retrouve Ellen Ripley, complètement traumatisée par sa rencontre avec des visiteurs venus d’ailleurs. Sigourney Weaver, qui l’interprète, est plus badass que jamais dans Aliens, le retour, qui donne la sensation d’embarquer dans des montagnes russes de la peur. Un sommet de sensations fortes, bercé par le bip stressant d’un traqueur d’aliens.

Où voir Alien 3 (1992) ?

Bye bye James Cameron, et bonjour David Fincher (Fight Club) pour Alien 3, également disponible sur Disney+. Résultat : une intrigue à déconseiller aux claustrophobes, puisque Ripley échoue sur une planète sous forme de prison, entourée des détenus les plus dangereux de l’univers. Dans ce troisième volet, le xénomorphe change quelque peu d’apparence, sortant pour la première fois d’un animal. Et Ripley, de son côté, est plus badass que jamais avec son crâne rasé et sa combativité à toute épreuve.

Où voir Alien, la résurrection (1997) ?

On change encore d’ambiance avec Alien, la résurrection, disponible sur Disney+, et cette fois dirigé par Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain). Après un tour de passe-passe douteux pour faire revenir Ripley, à nouveau sous les traits de Sigourney Weaver, le quatrième film s’enfonce dans un nouveau cauchemar galactique, où les xénomorphes sont toujours rois. Pour survivre, l’héroïne sera cette fois accompagnée de Call, incarnée par la géniale Winona Ryder (Stranger Things).

Où voir Prometheus (2012) ?

Plus de 30 ans après Alien, le huitième passager, Ridley Scott reprend les commandes de la saga pour livrer une sorte de préquel, disponible sur Disney+, et censé expliquer les origines du xénomorphe. Plus éloigné de l’intrigue des précédents volets (tellement que le mot Alien ne figure même pas dans le titre), Prometheus met toujours en scène une équipe d’explorateurs, menée cette fois par Idris Elba (Thor), Michael Fassbender (X-Men), Noomi Rapace (Millénium), ainsi que Charlize Theron (Mad Max : Fury Road). Un casting quatre étoiles, pour un retour en force de la saga, tout de même plus lent que ses prédécesseurs.

Où voir Alien : Covenant (2017) ?

Quatre ans après Prometheus, Ridley Scott a continué sur sa lancée, en développant un second préquel à la saga : Alien : Covenant, également disponible sur Disney+. Michael Fassbender reprend son rôle dans ce film qui fait enfin réapparaître celui que l’on attendait tous, et qui était aux abonnés absents depuis Alien vs Predator : Requiem, en 2008 : le xénomorphe. Il était temps.

Où voir Alien : Romulus (2024) ?

Le petit dernier de la saga Alien est actuellement au cinéma, depuis le 14 août 2024. Ce n’est pas une suite directe des précédents Alien : il se situe ainsi entre les événements d’Alien, le huitième passager et Aliens, le retour. Un nouvel équipage est alors confronté au xénomorphe, pour un jeu du chat et de la souris toujours aussi terrifiant. Avec Alien : Romulus, le réalisateur Fede Álvarez (Evil Dead) reprend cette fois les commandes de la saga, pour lui rendre hommage à sa façon.

Alien: Romulus Il n’y a pas d’offres pour le moment

