HBO a dévoilé les premières images de la saison 2 de The Last of Us. Il y a des moments familiers pour les fans des jeux vidéo. Mais aussi du 100 % inédit.

« Je l’ai sauvée » : le compte à rebours est lancé pour la deuxième saison très attendue de The Last of Us, l’une des séries les plus réussies de ces dernières années. Dans un tweet publié le 5 août 2024, HBO a démarré la machine promotionnelle, confirmant que les futurs épisodes seront diffusés en 2025 et partageant un premier teaser.

On y voit Joel, toujours incarné par Pedro Pascal, en train de confesser ses crimes à un personnage interprété par Catherine O’Hara et dont on ignore l’identité (a priori, elle n’est pas dans les jeux vidéo). Les séquences qui défilent en fond seront familières pour celles et ceux qui ont joué à The Last of Us Part II, dont sera adaptée la deuxième saison. Cependant, ce dialogue préfigure déjà un changement majeur opéré par les scénaristes.

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Déjà un grand changement pour la saison 2 de The Last of Us ?

La phrase « Je l’ai sauvée » est prononcée aussi dans l’introduction de The Last of Us Part II, mais l’interlocuteur de Joel n’est pas une femme qui fait penser à une thérapeute. Il s’agit de Tommy, son propre frère. Il lui explique alors que sa mission initiale était de ramener Ellie pour permettre la création d’un remède contre l’épidémie, au péril de sa vie. Joel ne l’a pas accepté et a préféré la sauver.

Dans la saison 2 de la série, les choses pourraient être un peu différentes si Joel avoue ce choix un tantinet égoïste — mais terriblement compréhensible — à une autre personne que Tommy (qui ne sera peut-être pas au courant du tout). On constate qu’il est très marqué, émotionnellement, quand il dit « Je l’ai sauvée » — il ne cache pas ses larmes. C’est un chamboulement qui pourrait modifier certains événements, comme ce fut le cas pour la saison 1 (exemple : l’épisode entier consacré à Bill). The Last of Us Part II sera d’ailleurs décliné sur plusieurs saisons.

The Last of Us, saison 2. // Source : Teaser HBO

Que les fans se rassurent quand même, l’adaptation sera proche de ce qu’on voit dans les jeux vidéo. Le teaser montre des moments comme la fête à Jackson, des détails comme le tatouage d’Ellie (sur sa cicatrice) ou des personnages comme Isaac (chef du Front de Libération de Washington). Anecdote notable à son sujet : c’est l’acteur Jeffrey Wright, vu dans Westworld, qui l’incarne alors qu’il lui prêtait déjà sa voix dans le jeu vidéo.

